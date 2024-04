Queixas de Musk sobre Moraes chegam ao Congresso dos EUA

Após Elon Musk dar projeção internacional às críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o magnata informou que o tema atraiu a atenção do Congresso dos Estados Unidos. Em postagem nesta quarta-feira (10), o dono da rede social X disse ter sido consultado pela Câmara dos Deputados estadunidense sobre o caso.

– Acabo de receber uma consulta da Câmara dos Deputados dos EUA sobre ações tomadas no Brasil que violavam a lei brasileira. Eram centenas, senão milhares. Isso está ficando picante – assinalou.

No mesmo dia, o bilionário participou de transmissão de voz ao vivo com os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Luiz Philippe de Orléans e Bragança (PL-SP), o senador Eduardo Girão (Novo-CE), o jornalista Allan dos Santos, do site Terça Livre, a analista política Ana Paula Henkel, entre outros.

Na ocasião, Elon relatou que seus funcionários receberam ameaças de prisão, defendeu que as altas cortes brasileiras estão invadindo competências do Legislativo e afirmou nunca ter visto um “abuso judiciário” tão extremo quanto no Brasil.

– As pessoas deveriam estar extremamente preocupadas. Isso tem que parar – completou.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS