Obra da Nova Doca chega a 80% de execução e Estado libera visual da Quadra 4 em Belém

O quarto trecho do Parque Linear da Nova Doca já pode ser visto de perto pela população de Belém. A Quadra 4, localizada entre a Avenida Senador Lemos/Rua 28 de Setembro e Rua Cônego Jerônimo Pimentel/Rua Manoel Barata, está recebendo a instalação de equipamentos públicos que vão compor a obra, um dos investimentos para a realização da COP30 (Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas) na capital paraense, em novembro deste ano.

“Estamos retirando os tapumes de mais uma quadra da Nova Doca, que faz parte do conjunto de obras para a COP30 e para a população. Com isso, já apresentamos metade da obra para visualização da população, deixando os avanços em evidência, cumprindo com o cronograma acompanhado de perto pelo governador Helder Barbalho e pela vice-governadora Hana Ghassan”, destacou o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.

A Quadra 4 da Nova Doca possui uma extensão de aproximadamente 180 metros e está recebendo urbanização, paisagismo e pavimentação asfáltica nas vias laterais. O espaço conta com ciclovia, quiosque com área de contemplação, estrutura para sombreamento, dois parques infantis, academia, quadra de basquete e locais de vivência com bancos.

A área terá o plantio de 27 árvores que compõem o paisagismo do Parque Linear. No total, 180 árvores serão plantadas ao longo das oito quadras. Na estratégia para a purificação da água, a Quadra 4 também terá o sistema de tratamento de efluentes por wetlands, os chamados “jardins filtrantes”, que utilizam plantas que sugam as impurezas do canal e devolvem em forma oxigênio, reduzindo os impactos ambientais.

O projeto da Nova Doca vai garantir a coleta adequada e o tratamento do esgoto sanitário da região. O sistema estará ligado à Estação de Tratamento (ETE) do Una, em construção na Rodovia Arthur Bernardes.

Executados pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), os serviços de saneamento estão com 45% de obra pronta e vão garantir a retirada do volume de esgoto que é lançado de maneira irregular no canal, melhorando a qualidade da água e proporcionando mais infraestrutura básica para a população.

PARQUE LINEAR

Uma parceria do Governo do Pará com o Governo Federal, por meio da Itaipu Binacional, a Nova Doca envolve 1,2 quilômetro de canal, com serviços de drenagem, paisagismo, urbanização, ciclovia e construção de passarelas, além da substituição das comportas para controle da maré, a fim de evitar inundações.

Também serão pavimentados mais de 2,4 quilômetros da Avenida Visconde de Souza Franco, e construídos outros sistemas de drenagem profunda e superficial para receber a água das chuvas, rede de esgoto sanitário e tubulação de água potável.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias