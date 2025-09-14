sábado, setembro 13, 2025
Obras na maior Estação de Tratamento de Esgoto do Pará entram em reta final

Investimentos na Estação de Tratamento de Esgoto Una, em Belém, são considerados uma marca histórica para o saneamento da capital

Por Flávia Araújo (COSANPA)

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Una, considerada a maior do Pará, está em fase final de construção. Localizada às margens da bacia do Una, a unidade representa um dos mais significativos investimentos em saneamento básico do Estado, com recursos que ultrapassam R$ 134 milhões. A obra é parte fundamental da estratégia do governo do Pará para ampliar a cobertura de esgotamento sanitário e garantir mais saúde e qualidade de vida à população.

O presidente da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), coronel Dilson Júnior, realizou uma visita técnica ao canteiro de obras da ETE Una. Acompanhado por diretores, engenheiros da Companhia e representantes da construtora responsável, ele verificou de perto o andamento dos trabalhos e destacou a importância de acompanhar a execução de um projeto de grande impacto positivo para o saneamento em Belém.

“Assumimos o compromisso, junto ao governador Helder Barbalho, de acompanhar cada detalhe desta obra estratégica. A ETE Una é um marco no saneamento do Pará e demonstra, na prática, o empenho do governo em oferecer serviços que realmente fazem diferença no dia a dia da população. Estamos cada vez mais próximos de entregar esse projeto histórico para a cidade”, reforçou o presidente da Cosanpa, coronel Dilson Júnior.

Estruturas estratégicas

Atualmente, a ETE Una já alcançou 91% de execução, com a conclusão de estruturas estratégicas como a Unidade UASB, responsável por mais de 60% da eficiência do processo de tratamento e a finalização da subestação elétrica. Segundo a engenheira da Cosanpa, Susan Alves, essa unidade é fundamental para o funcionamento da ETE.

“A subestação já está em reta final de conclusão, e essa unidade vai interligar todo o sistema elétrico da ETE, como o acionamento das bombas e demais equipamentos da obra. Também estamos executando serviços na linha de escoamento, que vai interligar os sistemas, e é uma das principais estruturas da obra,” destacou a engenheira da Cosanpa.

Os trabalhos se concentram também na finalização da estrutura civil, ajustes e ligações de tubulação, instalações elétricas e de equipamentos, além de serviços de urbanização, drenagem e limpeza do canal de entrada da estação. A expectativa é de que, nas próximas semanas, o sistema esteja apto para iniciar a operação.

Ete Una evita o lançamento ina natura no rio Guamá

Com área total de 23.321,12 m² e capacidade para tratar até 475 litros de esgoto por segundo, a ETE Una vai beneficiar diretamente 90 mil moradores de 10 bairros de Belém. Além de evitar o lançamento de esgoto in natura no rio Guamá, a estação contribuirá para a recuperação da bacia hidrográfica e terá impacto positivo direto na saúde pública e na preservação do meio ambiente.

A entrega da ETE Una é um passo fundamental para que Belém avance no cumprimento das metas de universalização do saneamento. O projeto se soma ao conjunto de investimentos estratégicos do Governo do Pará que buscam preparar a capital para a COP 30, em novembro deste ano, quando a cidade será palco das principais discussões ambientais do planeta.

A estação de tratamento recebeu esse nome por estar localizada às margens do canal do Una, um dos mais importantes de Belém e que dá origem à bacia hidrográfica que corta diversos bairros da capital. A unidade foi projetada para tratar o esgoto sanitário, contribuindo com a despoluição da bacia, um dos patrimônios hídricos mais relevantes da cidade.


Foto: Divulgação / Ag. Pará

