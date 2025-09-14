2º Mutirão do “Agora Tem Especialistas” realiza mais de mil atendimentos no Pará

Sespa acompanhou a ação “Dia E – Ebserh em Ação”, do governo federal, no Hospital Barros Barreto

Por Bianca Botelho (SESPA)

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) acompanhou, neste sábado (13), o segundo mutirão do programa Agora Tem Especialistas, durante o Dia E – Ebserh em Ação, iniciativa do governo federal, voltada a reduzir a fila por serviços especializados de média e alta complexidade em todo o País.

No Pará, a mobilização aconteceu no Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará (CHU-UFPA), que reúne o Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB) e o Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS), em Belém.

A secretária adjunta de Saúde do Estado, Heloisa Guimarães, visitou as instalações do HUJBB e acompanhou, ao vivo, a transmissão simultânea que conectou a unidade paraense ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e ao ministro da Educação, Camilo Santana.

Segundo a gestora, a realização do mutirão em território paraense reforça o compromisso com a ampliação do acesso da população aos serviços de saúde. “A Sespa conduz a política pública estadual, mas é a integração entre União, Estado e município que gera resultados para a população. Hoje celebramos mais de mil atendimentos realizados no Hospital Barros Barreto, entre consultas, procedimentos e exames do mutirão. Nossa meta é que ações como o Dia E possam ocorrer com mais frequência, até se tornarem semanais, para dar vazão à grande demanda por saúde no Pará”, destacou Heloisa Guimarães.

O evento também contou com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho, que ressaltou o impacto positivo da ação: “Esse mutirão é fundamental para atender famílias que aguardam há tanto tempo por exames e cirurgias eletivas. Só hoje, foram mais de 1.300 atendimentos no Barros Barreto e no Bettina Ferro, ajudando a destravar filas e garantindo o direito da população a uma saúde de qualidade. Essa iniciativa fortalece o SUS e nos deixa muito felizes por acontecer aqui em Belém e em diversos estados do País”, afirmou o ministro.

Sobre o mutirão

O Agora Tem Especialistas tem como objetivo ampliar o acesso da população a consultas, exames e cirurgias eletivas, reduzindo o tempo de espera na rede pública. A ação prioriza áreas estratégicas como oncologia, cardiologia e ortopedia.

Neste sábado, a mobilização ocorreu simultaneamente em 45 hospitais universitários da Rede Ebserh, em todas as regiões do Brasil. No total, 24 estados e o Distrito Federal participaram.

De Brasília, o presidente Lula, os ministros Alexandre Padilha e Camilo Santana e o presidente da Ebserh, Arthur Chioro, acompanharam por transmissão online o andamento dos atendimentos em hospitais universitários de Belo Horizonte (MG), Belém (PA), São Luís (MA), Goiânia (GO) e Curitiba (PR).

Um novo mutirão já está previsto para dezembro, novamente envolvendo toda a Rede Ebserh. A Sespa confirmou apoio contínuo à iniciativa sempre que realizada no Pará.

Texto: Suellen Santos / Ascom Sespa