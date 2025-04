O Pará sediará a maior competição de futebol amador, beneficiando cerca de 15 mil jovens

A competição reunirá mais de 800 times e proporcionará a 15 mil jovens a oportunidade de mostrar seu talento.

Na manhã desta quarta-feira (16), aconteceu o lançamento da Super Liga Pará, que será a maior competição da modalidade já vista no estado. Marcada para acontecer entre maio e julho de 2025, a liga promete agitar os campos paraenses com a participação impressionante de mais de 800 times e o envolvimento de aproximadamente 15 mil jovens atletas de 75 municípios apaixonados pela bola.

Esta iniciativa inédita, que visa fortalecer a base do futebol local e promover o esporte entre os jovens, conta com o patrocínio fundamental da Equatorial Pará, demonstrando o compromisso da empresa com o desenvolvimento social e esportivo da região.

“Quando falamos de esporte em si, nós estamos falando da promoção da saúde, mas quando nós falamos de futebol, é um trabalho de democratização, inclusão social e sonho. Acho que essas crianças, esses jovens de hoje, eles precisam sonhar e nós estamos dando essa oportunidade, estamos fazendo com que eles sonhem e quem sabe futuramente ser um craque aí na nossa seleção brasileira”, afirmou a analista de responsabilidade social da Equatorial Pará, Michelle Miranda.

Analista de responsabilidade social da Equatorial Pará, Michelle Miranda.

O apoio da Federação Paraense de Futebol chancela a seriedade e a organização do evento, garantindo um alto nível de competição e profissionalismo.

“Essa força do futebol comunitário começa agora com um investimento sem precedentes, é o maior investimento no futebol amador no estado do Pará e tenho a impressão que essa é a maior competição do Brasil, não conheço competição com 800 clubes, e tem potencial ainda de chegar em 1.500, que é a nossa meta para 2026”, concluiu o presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Oliveira.

Presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Oliveira.

O projeto é realizado pela Organização Paraense de Administração Pública (OPA) e conta com o apoio também do Governo Federal, Ministério do Esporte.

“Estamos muito felizes de poder lançar esse projeto, de poder ter esse momento junto com essas 75 ligas mais a cidade de Belém, de poder proporcionar isso para as comunidades. A gente sabe que é difícil o recurso público chegar nessas comunidades, então nosso propósito é esse: transformar recurso público em benefício para essas comunidades carentes”, destacou Roberto Ramalho, presidente da OPA.

Roberto Ramalho, presidente da OPA.

Para abrilhantar ainda mais este grandioso evento, a Super Liga Pará convocou o Futebol Zueiro como embaixador da iniciativa. Conhecido por sua linguagem leve e divertida, o Futebol Zueiro certamente trará ainda mais visibilidade e entusiasmo para a competição, conectando os jovens atletas e o público em geral.

“É uma honra para a gente ser embaixador desse belo projeto, um projeto que visa revelar jogador de base e atender as comunidades.” destacou Edu Assunção.

Edu Assunção – Futebol Zueiro.

Como Vai Funcionar a Competição

Com inicio previsto ainda para este mês de abril, será dividida em duas etapas uma municipal e outra regional. No primeiro momento cada cidade terá de 8 a 16 equipes inscritas, e haverá uma disputa interna, com um vencedor em cada município. Após essa fase, haverá o campeonato regional, com confrontos únicos para definir um vencedor em cada uma das 12 regiões do estado.



Para concluir a disputa, a fase final regional vai contar com os 12 times que se enfrentarão para a definição do grande campeão da Super Liga Pará.

Por Marina Moreira