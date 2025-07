Outeiro e Mosqueiro recebem ações que garantem tranquilidade e segurança no final de semana

O terceiro final de semana de julho (19 e 20) registrou movimentação intensa nas praias dos distritos de Outeiro e Mosqueiro, pertencentes a Belém. Para garantir a ordem pública e tranquilidade dos moradores e veranistas, as forças de segurança integradas intensificaram as ações preventivas e ostensivas no âmbito da Operação Verão 2025, coordenada pela Secretaria de Estado Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Segundo o titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, Outeiro é um dos distritos de Belém que sempre recebem atenção e planejamento específicos, em razão do público que procura suas praias fluviais nesse período. “Nós estamos cobrindo Outeiro com reforço da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, além dos órgãos de segurança e trânsito municipal, para que as pessoas se divirtam e possamos garantir a ordem, segurança e resguardar vidas. Além disso, equipes da Segup integram as ações preventivas, a exemplo da conscientização e fiscalização quanto ao uso de linhas cortantes, pois sabemos que essa é uma época em que mais se utiliza esse tipo de material, principalmente as crianças. Já estamos há quatro semanas reforçando as ações, e seguiremos até 4 de agosto com o encerramento da Operação Verão”, explicou Ualame Machado.

Integrando a equipe, o delegado Delcio Santos, supervisor da Delegacia de Outeiro, reiterou a importância dessa operação integrada com outros órgãos do Sistema de Segurança Pública. “Juntos, nós estamos garantindo orientação e prevenção quanto ao não uso da linha chilena para empinar pipas; orientação aos veranistas e barraqueiros quanto às denúncias relacionadas à Violência contra a Mulher, e orientação quanto à violência de todo gênero contra crianças e adolescentes, inclusive com a fixação de cartazes explicativos. Certamente isso vai refletir diretamente na diminuição dos registros de ocorrências e de procedimentos policiais relativos a esses crimes ”, explicou.

REFORÇO

As ações de conscientização e fiscalização relacionadas ao uso de linhas com cerol, crimes contra crianças, adolescentes e mulheres, e o reforço dos canais oficiais de acesso à segurança estão entre as principais atividades desenvolvidas por servidores da Segup, por meio da Diretoria de Políticas Públicas e Prevenção Social (DPS), em conjunto com as polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Coordenadoria de Defesa Civil.

Entre os temas abordados está “Não use cerol”, reforçando a legislação que proíbe a fabricação, venda e uso de linhas cortantes, sejam elas com cerol ou chilenas, para coibir acidentes e garantir segurança de crianças e adultos.

“As ações preventivas buscam levar orientações à população com o intuito de preservar a segurança de todos, especialmente das crianças que, muitas vezes, não possuem a noção do perigo ao utilizarem esse material”, enfatizou a diretora de Políticas Públicas e Prevenção Social da Segup, Ariane Santos.

Durante as ações realizadas no sábado (19) e neste domingo (20) foram retirados cerca de 30 carretéis e rolos de linhas com cerol, que estavam sendo utilizados para empinar pipas nas praias do Amor e Grande. O material foi retirado, e as pessoas orientadas quando à proibição

CUIDADO

Para a autônoma Arlete Ferreira, que aproveitou o domingo com a família na Praia Grande, a ação melhora a segurança para que as pessoas possam aproveitar sem correr riscos. “Essa ação é muito boa, porque a gente não tem que procurar ajuda a Segup ou a polícia denunciando pessoas que estão com linha de cerol, porque isso é um risco. Já quase tive um corte no pescoço por conta disso. Vocês estarem aqui é muito importante porque mostra cuidado. Estão de parabéns”, disse Arlete.

Outra campanha reforçada no final de semana foi contra importunação sexual, com o slogan “Não é não!”, junto com o enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes, e os serviços disponíveis na Delegacia de Atendimento à Mulher Virtual, que facilita o registro de ocorrências de onde a vítima estiver. Durante as abordagens, frequentadores das praias receberam folders e adesivos com informações.

INFORMAÇÃO

Com um Posto de Atendimento Avançado instalado no estacionamento da Praia Grande, equipes do Corpo de Bombeiros Militar e Defesa Civil repassam informações e continuam de prontidão até o final da Operação Verão, em agosto.

Além dos guarda-vidas nos postos instalados na faixa de areia, aptos a realizar qualquer atendimento no meio aquático ou em casos de acidente, as equipes especializadas ficam a postos. Militares da Defesa Civil integraram as ações, orientando pais e responsáveis sobre cuidados com as crianças, e distribuindo 420 pulseiras de identificação para as famílias que chegavam, necessárias em casos de as crianças se perderem dos familiares.

Polícia toma conta das áreas mais frequentadas por banhistas na bucólica

As forças de segurança prosseguem as ações desenvolvidas no âmbito da “Operação Verão 2025” em 50 localidades do Pará. Neste ano, devido ao curto período de férias escolares (adequado ao período da COP 30), quem ficou na Região Metropolitana de Belém e buscou a Ilha de Mosqueiro (distrito de Belém) como local de diversão neste final de semana, contou com a intensa movimentação das equipes policiais, em rondas e fiscalização nas praias mais frequentadas.

“Em Mosqueiro contamos com a presença do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel da Segup (Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social), instalado na Avenida 16 de Novembro, próximo à Praia do Farol, para que os nossos agentes possam monitorar por meio das câmeras de videomonitoramento a movimentação da população, bem como as atividades de segurança desenvolvidas especialmente para a Ilha, principalmente porque sabemos que o belenense vem aos locais mais próximos aproveitar o verão, visto que as férias escolares deste ano estão com o período mais curto. Por isso, nossa atenção maior às localidades que estão mais próximas da Região Metropolitana”, disse o titular da Segup, Ualame Machado.

Na tarde de ontem, domingo, 20, as ações coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, em parceria com os demais órgãos de segurança estadual e municipal, tiveram acompanhamento, em tempo real, da intensa movimentação na Ilha, por meio do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel. Os agentes monitoram vias e praias, a fim de agilizar a resposta às ocorrências, garantindo maior tranquilidade a todos.

TRIO ELÉTRICO

Agentes da Polícia Militar, juntamente com a Guarda Municipal, também acompanham a movimentação de banhistas em torno do trio elétrico que sai da orla do Chapéu Virado e segue pelas ruas do distrito. As equipes prestam apoio à programação oficial da Prefeitura de Belém para o verão 2025.

Desde a infância, a cozinheira Simone Leal passa férias com a família e amigos em Mosqueiro, e garante que agora se sente mais segura. “Estamos percebendo uma segurança mais intensa nas praias e ruas de Mosqueiro, e isso faz com que a gente se sinta mais segura para curtir a animação na ilha”, disse Simone.

Na faixa de areia, nos bares e restaurantes as equipes atuam por meio da Operação Tolerância Zero. Na fiscalização aos veículos com sons automotivos irregulares, o objetivo é combater a poluição sonora e perturbação do sossego, além de combater a criminalidade.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias