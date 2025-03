Pacto Interinstitucional Pró-Equidade Racial do TCE-PA tem mais seis parceiros

Mais seis instituições públicas e privadas aderiram, no último dia 13, ao Pacto Interinstitucional Pró-Equidade Racial do Estado do Pará ao assinarem termo de adesão em cerimônia realizada no Auditório Ministro Elmiro Nogueira, edifício-sede do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), idealizador da iniciativa.

Fazem parte agora do Pacto a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a Universidade da Amazônia (Unama), a Faculdade de Estudos Avançados do Pará (Feapa), a Procuradoria Geral do Estado do Pará (PGE-PA) e a rede de clínicas Cynthia Charone.

A Conselheira Rosa Egídia Crispino C. Lopes discorreu a respeito da missão do Pacto Interinstitucional, o qual nasceu com o intuito de provocar a conscientização sobre a temática. “Tanto instituições públicas como privadas estão nos ajudando a realizar o fortalecimento dessa política pra diminuir a desigualdade racial. Foi tão positivo que temos hoje 41 parceiros na intenção de fazer com que o estado seja melhor”, disse.

Convidado para prestigiar a adesão dos novos parceiros, o Conselheiro Vice-Presidente Fernando Ribeiro revelou ter sido conscientizadora a iniciativa do Pacto, “abrindo os olhos para a realidade quanto à necessidade de se buscar de todas as formas atenuar a doença da discriminação racial na sociedade, que não é de hoje, mas que é algo histórico. Fico muito orgulhoso de ter sido Vice-Presidente de uma gestão que teve esse olhar especial”, declarou.

Coordenado pela Procuradoria do TCE-PA, o Pacto Interinstitucional Pró-Equidade Racial foi lançado oficialmente no dia 10 de maio de 2024. A ideia é contribuir e fomentar a promoção da equidade racial no território paraense por meio da atuação em rede entre as instituições participantes, com enfoque em ações pedagógicas e orientadoras.

O Procurador-Geral do Estado Ricardo Sefer, em nome do Governo do Estado e da Procuradoria Geral do Estado, disse ser uma honra fazer parte desse momento histórico. “Acho que a preocupação pró-equidade é sensível para toda a sociedade. As instituições e empresas privadas precisam também se irmanar nesse processo, fazer um esforço e como bem disse a Presidente do Tribunal de Contas, não existe uma bala de prata para reduzir esse déficit social e histórico. Isso tem que ser feito paulatinamente, ao longo da história, com uma série de ações, e é nesse processo que a gente insere a PGE-PA”, completou.

A reitora da Unama, Betânia Fidalgo, demonstrou grande contentamento por estar entre os novos signatários. “A Unama nos seus 50 anos de existência em nosso estado está muito feliz em fazer parte de uma temática tão importante como o antirracismo, com a gente dizendo ‘sim’ a essa experiência maravilhosa que o TCE traz de ser um repositório, de ser um capitaneador de tantas experiências do estado, que ainda são necessárias para banir o racismo. Não adianta ser antirracista, você tem que todos os dias desenvolver ações que façam que o racismo seja banido. Estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer à Presidente Rosa Egídia ao Vice-Presidente e futuro Presidente Fernando Ribeiro”, confidenciou.

Com a adesão de novos parceiros, o Pacto passa a ter 41 instituições integrantes. Em 2025, será elaborado um plano de trabalho a ser colocado em prática por todos os participantes da ação. O primeiro passo a ser dado consiste na realização de um diagnóstico de como as entidades lidam com a temática racial.

Participaram da assinatura do termo de adesão o Procurador-Geral do estado Ricardo Sefer; o secretário titular da Sefa René de Oliveira e Sousa Júnior; procurador autárquico do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Antônio Villar Pantoja Junior; a reitora da Unama Maria Betânia Fidalgo; o diretor acadêmico da Faculdade de Estudos Avançados do Pará Édson Franco Júnior; e Wane Rodrigues, representante da rede de clínicas Cynthia Charone.

Imagem: Divulgação