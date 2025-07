Palmeiras bate o Grêmio e engata terceira vitória seguida no Brasileiro

Resultado embala o time de Abel Ferreira para o clássico do meio de semana pela Copa do Brasil

Leonardo Martins, da CNN

O Palmeiras fez valer o fator casa e, neste sábado (26), venceu o Grêmio por 1 a 0 no Allianz Parque, em duelo válido pela 17ª rodada do Brasileiro.

Com o resultado, a equipe do técnico Abel Ferreira alcança a terceira vitória seguida e mantém a boa fase na competição. O único gol da partida foi anotado pelo uruguaio Facundo Torres.

O Palmeiras pula para 32 pontos com a vitória no Allianz, se mantendo na terceira posição na tabela, e ficando a dois pontos do líder Cruzeiro. O Grêmio, por sua vez, segue em 14º lugar, com 17 pontos.

Como foi o jogo

O jogo mal começou e o Palmeiras abriu o placar. Aos 2 minutos, após toque de Maurício, Facundo Torres acertou um chute colocado no ângulo direito de Tiago Volpi.

A única chance de perigo do tricolor na primeira etapa veio aos 21 minutos. Pavón soltou o pé após arrancada pela direita e obrigou Weverton a fazer uma grande defesa.

Na segunda etapa, Vitor Roque por pouco não deixou o dele em dois lances seguidos: aos 3, obrigando Volpi a espalmar a bola, e 4 minutos, com a bola passando perto da trave.

Alysson, em chute cruzado aos 36 minutos, chegou perto de empatar a partida para os gaúchos. No último lance do jogo, o Grêmio quase marcou após cruzamento perigoso de Braithwaite, com Jardiel e Edenilson desperdiçando a jogada.

Mesmo com as chances de perigo na etapa final, o resultado se manteve 1 a 0 para os donos da casa até o apito final do árbitro.

Próximos jogos de Palmeiras e Grêmio

O Palmeiras entra em campo no meio de semana pelas oitavas Copa do Brasil. O duelo acontece na Neo Química Arena contra o Corinthians, na quarta-feira (30). às 21h30.

Já o Grêmio volta a campo na terça-feira (29), onde recebe o Fortaleza, às 20h20, em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão.

Cesar Greco/Palmeiras