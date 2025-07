Yuri Alberto se emociona ao falar sobre renovação com o Corinthians

Artilheiro do Timão na temporada, atacante estendeu vínculo com o clube até 2030

Daniel Costa, da Itatiaia

Yuri Alberto não conteve a emoção ao comentar sobre sua renovação com o Corinthians. Agora, com vínculo estendido até 2030, o atacante revelou que esteve próximo de deixar o clube, mas optou por permanecer no Timão como forma de “agradecimento” à instituição e aos torcedores.

“Cara, tinha (a possibilidade de sair). A gente até tinha conversado. Eu até arrepio, porque sentei pra conversar com meu pai e depois de tudo que a gente passou aqui era o mínimo eu ter feito isso para essa torcida, pelos meus companheiros, principalmente nesse momento difícil”, disse ele após o empate com Botafogo, neste sábado (26).

Yuri também citou o momento conturbado que o Corinthians vive, financeira e administrativamente. O atacante destacou que a força do grupo será determinante para o time paulista dar a “volta por cima” na temporada.

“Eu podendo estar junto com eles, para me entregar ao máximo, a gente sabe que pode mudar essa história, pode mudar o que tá acontecendo no clube. A gente vai dar ao máximo, pra dar alegria pra esse torcedor que merece demais, e eu Yuri principalmente.”

Ainda sobre ter estendido o vínculo com o Corinthians, o camisa 9 “se declarou” ao Timão e expressou o sentimento de “amor” ao clube paulista.

“É um amor muito grande, eles me abraçaram de uma forma que… tipo abraço de mãe, sabe? Então é gratificante, obrigado Fiel, obrigado pelo apoio e vamos juntos que nós vamos sair dessa”, concluiu.

Retorno de Yuri Alberto

Titular absoluto do Corinthians, Yuri Alberto foi desfalque nas últimas seis partidas da equipe devido a uma lesão na coluna vertebral, em 24 de maio, em partida contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

Yuri Alberto pelo Corinthians

O centroavante é o maior goleador do Corinthians na temporada, com 13 gols em 36 partidas. Além disso, ele foi artilheiro do Brasileirão em 2024 pelo Timão, com 15 gols, ao lado de Alerrandro, do Vitória.

Ao todo, Yuri disputou 184 partidas com a camisa do Corinthians. São 70 gols e 19 assistências.

Rodrigo Coca / Corinthians