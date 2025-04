Um morto e três feridos em colisão de carros na Rodovia BR-316

Um grave acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio se registrou na tarde de ontem, sexta-feira, 04, na Rodovia BR-316, entre as cidades de Castanhal e Santa Maria do Pará, no nordeste do Estado. As circunstâncias do desastre ainda são desconhecidas e são investigadas pela Polícia Rodoviária Federal, posto de Santa Maria do Pará, que atendeu a ocorrência.

Várias pessoas que passavam pelo local tentavam acalmar um homem que estava aos gritos nas ferragens do carro menor dizendo que ia morrer. As imagens correram rapidamente pelas redes sociais da região.

Conforme disseam os agentes da PRF, as vítimas feridas foram encaminhadas ao Hospital Metropolitano de Ananindeua. O corpo da vítima fatal foi retirado das ferragens e removido ao Instituto Médico Legal, órgão do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em Castanhal.

O trecho onde ocorreu a colisão é bastante perigoso. São duas vias sem canteiro central e vários motoristas empreendem muita velocidade no local, embora a rodovia tenha lombadas eletrônicas. Por conta disso, são frequentes os acidentes registrados naquela área.

Da Redação/Imagem: Reprodução/Redes Sociais