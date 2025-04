Detran-PA Alerta: Licenciamento de Veículos Vence em Abril

O prazo de licenciamento em abril abrange veículos com placas final 42, 62, 72, 92, 03 e 33. O pagamento deve ser efetuado dentro do período estabelecido no calendário de 2025.

Proprietários de veículos no Pará devem estar atentos: em abril, vence o licenciamento anual de diversas placas, incluindo as de final 42, 62, 72, 92, 03 e 33. O Detran-PA reforça que o pagamento deve ser realizado dentro do prazo estabelecido no calendário de 2025. O licenciamento é um tributo anual obrigatório que garante a regularidade do veículo.

Para realizar o pagamento do licenciamento, os motoristas devem acessar o site do Detran-PA, ir à seção “Veículos – Licenciamento Anual” e inserir placa, Renavam e CPF do proprietário para gerar o Documento de Arrecadação Estadual (DAE). O pagamento pode ser efetuado até a data de vencimento nos bancos conveniados: Banco do Brasil, Banpará, Banco da Amazônia, Bradesco, Itaú e Santander. O DAE também está disponível para emissão presencial na sede do Detran, postos avançados e Ciretrans.

Enrique Barbosa, coordenador de registro de veículos do Detran-PA, informa que motoristas com débitos de licenciamentos anteriores podem regularizar sua situação com a opção de parcelamento via cartão de crédito. No entanto, o pagamento do licenciamento atual só será efetivado após a quitação de todas as pendências vinculadas ao veículo, incluindo multas de outros órgãos. Por isso, Barbosa orienta os proprietários a verificarem eventuais débitos antes da data de vencimento.

Após o pagamento do licenciamento, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e) poderá ser baixado e impresso no site do Detran-PA, na seção “Emissão de CRLV-e”, e também estará acessível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito.

O Detran-PA reforça a importância de os proprietários de veículos observarem atentamente os prazos de vencimento do licenciamento para evitar penalidades. Enrique Barbosa, coordenador de registro de veículos, alerta que condutores circulando com o licenciamento atrasado estão sujeitos a multa, pontos na CNH e retenção do veículo pelos órgãos fiscalizadores.

O calendário de pagamento do licenciamento de veículos para 2025 se estende até novembro. Para obter informações detalhadas sobre as datas e outros esclarecimentos, os condutores podem consultar o site oficial do Detran-PA ou dirigir-se a uma das unidades de atendimento do órgão.

