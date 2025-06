Pará celebra Dia Mundial do Meio Ambiente com anúncio de avanços históricos

O Governo do Pará promove, nesta quinta-feira, 05, Dia Mundial do Meio Ambiente, uma programação em que serão anunciados avanços históricos em políticas ambientais, entre eles, a criação do programa Pará Sem Fogo, estratégia inédita no Estado para combate a incêndios florestais; a instituição da Lei de Responsabilidade Ambiental do Estado, pioneira no Brasil; a criação do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração de servidores ambientais da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) e do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), além da nomeação de novos servidores.

Na ocasião, também serão entregues benefícios do programa Pecuária Sustentável e do projeto de Pagamento Por Serviços Ambientais “Valoriza Territórios Sustentáveis” a agricultores, Cadastros Ambientais Rurais para Povos e Comunidades Tradicionais (CAR/PCT), Acordos de Pesca, CAR para assentamentos e títulos de território de comunidade extrativista para o município de Juruti.

Serão celebrados ainda um protocolo de intenções para o Plano de Arborização de Belém, um contrato para a construção de um Centro de Tratamento e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), e a ordem de serviço para a construção de um Centro de Desenvolvimento Regional Sustentável em São Félix do Xingu.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias