Pará vai ganhar 284 novas casas pelo Minha Casa, Minha Vida Rural

O estado do Pará segue avançando na oferta de moradia digna para famílias do campo. Nesta segunda-feira (14), o Ministério das Cidades assina 284 novos contratos do programa Minha Casa, Minha Vida na modalidade Rural, beneficiando moradores de sete comunidades nos municípios de Capanema, Tracuateua e Magalhães Barata.

As cerimônias de assinatura contarão com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho, que estará disponível para entrevistas antes dos eventos. A primeira parada será em Capanema, às 9h, na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), onde serão contratadas 80 unidades habitacionais.

Em seguida, às 11h, o ministro participa da assinatura em Tracuateua, na Escola Municipal Elias Feres Gorayeb. A última cerimônia do dia acontece em Magalhães Barata, às 14h, na Feira Coberta Municipal.

Com essas novas contratações, o governo federal reforça o compromisso de garantir mais qualidade de vida para famílias rurais, promovendo inclusão social e desenvolvimento em regiões que historicamente enfrentam dificuldades no acesso à moradia adequada.

