Paraense é vice-campeã brasileira de Vôlei Sentado e é convocada pela 4ª vez para a Seleção Brasileira de Base

A paraense Andressa Carvalho, 25 anos, que integra o time da Associação Paralímpica do Estado de Goiás -Aspaego, conquistou no último sábado, 15, o vice-campeonato da II etapa do Brasileiro de Voleibol Sentado. O time enfrentou na final a forte equipe do Sesi de São Paulo, perdendo por 3 sets a 0. O Campeonato Brasileiro foi realizado pela Confederação Brasileira de Voleibol para Deficiente (CBVD).

A paraense Andressa destacou a disputa como histórica, contra a forte equipe do Sesi- SP. “O jogo foi muito bom, bem disputado e histórico, pela primeira vez, um jogo de final do Campeonato Brasileiro de Vôlei Sentado foi transmitido pela Sportv3. Feliz pela minha equipe, pela garra que tivemos do início ao fim, não foi o placar que a gente queria, contra o nosso maior rival Sesi. Mas é continuar mantendo o foco, treinando e não desistir, que ainda tem muita coisa pela frente”, disse a atleta vice-campeã brasileira.

CONVOCAÇÃO

Andressa Carvalho recebeu a quarta convocação para integrar a Seleção Brasileira de Vôlei Sentado de Base e destacou a emoção por fazer parte da Seleção. “Me sinto muito feliz por mais uma convocação pela Seleção de Base. Essa é minha principal missão, visando integrar a Seleção Principal futuramente. A importância disso é o nosso desenvolvimento na criação de maiores oportunidades de profissionalização no vôlei sentado. Graças ao espaço na Tuna, eu não pude ficar parada, apesar de serem dois dias de treinos e a academia do meu bairro que ajuda na minha preparação física para meu alto rendimento. Os treinos estão sendo bastante produtivos, os treinadores são excelentes, temos também o nosso preparador físico que nos ajuda muito. E sigo preparada para as próximas fases e muito focada nos treinos”, disse a atleta que integrou a Seleção Brasileira no último domingo (17) e vai ficar treinando até o dia 23 de novembro, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

Imagens: Jessé Lima/Seel