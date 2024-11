Chapa 15 “Renova OAB” vence as eleições da OAB-PA realizadas nesta segunda em todo o Estado

Os advogados Sávio Barreto e Brenda Araújo, líderes da chapa “Renova OAB” (Chapa 15), venceram as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará, realizadas nesta segunda-feira, 18. Com a vitória, eles irão comandar a OAB-PA durante o triênio 2025-2027. A eleição utilizou urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA).

Um total de 13.378 advogados estava apto a votar entre os 28.445 inscritos na Seção Pará, com a votação acontecendo em 36 locais de todo o Estado, incluindo a capital. Em Belém, o pleito foi realizado na Grande Loja Maçônica do Estado do Pará, localizada no bairro Marco.

A disputa contou com duas chapas. Pela chapa da situação, “Chapa 10 – Inclusão, União e Independência”, o atual presidente, Eduardo Imbiriba, se candidatava à reeleição, com Cristina Lourenço como vice. A oposição, representada pela chapa “Renova OAB”, teve Sávio Barreto e Brenda Araújo como candidatos. Esta foi a segunda vez que Sávio e Brenda disputaram a presidência da OAB-PA, e agora, com o apoio dos advogados, assumem a liderança da instituição.

A vitória de “Renova OAB” reflete o apoio dos profissionais da advocacia no Pará por uma gestão renovadora, com foco na valorização da classe e na defesa das prerrogativas dos advogados. Sávio Barreto e Brenda Araújo assumem o compromisso de dar continuidade ao trabalho de fortalecimento da OAB-PA e de promover ações que atendam melhor às necessidades da advocacia no estado. (Da redação com informações de Estado do Pará On-Line)

Imagem: Reprodução