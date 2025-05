Partido de Montenegro vence as eleições parlamentares em Portugal

A coligação de centro-direita Aliança Democrática (AD), liderada por Luís Montenegro, venceu as eleições parlamentares de ontem, domingo, 18, em Portugal, com 32,72% dos votos. Com 100% das urnas apuradas, a AD elegeu 89 deputados e deve tentar formar um governo minoritário.

O Partido Socialista (PS) ficou em segundo lugar, com 23,38% dos votos e 58 assentos, o mesmo número de cadeiras do Chega, partido de direita, que obteve 22,56%. Quatro vagas ainda serão decididas com os votos de eleitores no exterior.

Antes da apuração, pesquisa de boca de urna da Universidade Católica para a emissora RTP já apontava vitória da AD, com projeção entre 29% e 34%. O PS aparecia com 21% a 26%, e o Chega, entre 20% e 24%.

Em relação à eleição anterior, o PS perdeu 20 cadeiras. Já a AD e o Chega aumentaram suas bancadas, com mais nove e oito parlamentares, respectivamente.

A abstenção caiu em comparação com o pleito anterior: foi de 35,67% neste ano, contra 40,16% na última eleição. Votos brancos somaram 1,44% e nulos, 0,99%.

Fonte e imagem: Pleno.News