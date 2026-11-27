Apresentação de “Cume ao Vaso” será nesta sexta-feira (27), com participações especiais. Programação cultural da semana inclui teatro, música e festa temática

A música autoral ganha destaque na programação cultural desta semana, no espaço Na Figueredo, em Belém. Na sexta-feira (27), às 20h, o cantor e compositor Clei Monteiro apresenta o single “Cume ao Vaso”, segunda faixa de seu primeiro álbum, “Rabo da Memória”. O lançamento terá participação do percussionista Ricardo Aquino, além dos convidados Guerreiro Jazze Trio e da cantora Zara.

Com letras e músicas autorais, Clei desenvolve em seu trabalho reflexões sobre a existência humana e as contradições da vida cotidiana. Em “Cume ao Vaso”, o artista aborda questões como vaidades, miséria, caos e as distrações que atravessam a experiência humana.

Ao falar sobre a composição, Clei destaca a relação entre sobrevivência, existência e as imposições da vida material. “Cume ao Vaso tece a ideia de que sobreviver à vida já é um feito. Letra e música vão tentando questionar lacunas de nosso entendimento sobre existir, isso tudo enquanto a vida material nos imprime o ritmo de nossas crenças, deveres e achismos”, explica.

A programação começou na quarta-feira (25) com o Karaokê Naight, que reuniu o público em uma noite de música e descontração. Ontem, quinta-feira, 26, foi a vez do espetáculo “Vozes de Combate – Teatro & Música”, que reúne as artistas Evs Cris, cantora, Yasmin Ramos, atriz, e Valéria Santos, cantora, com ingressos vendidos no local.

Nesse sábado, 28, a agenda terá duas programações independentes. Ao meio-dia, o Conexão Jazz recebe a cantora Larissa Leite, e à noite, a partir das 21h, a Revista Mairi e a Festa Click promovem a Festa Clubber 2000s, com repertório e referências musicais dos anos 2000.

Serviço

Programação cultural – 26 a 28 de novembro

Sexta-feira (27/11)

– Clei Monteiro – lançamento do single “Cume ao Vaso” – 20h

– Participações: Ricardo Aquino, Guerreiro Jazze Trio e Zara

– Ingressos antecipados: R$ 25

– Vendas pelo Sympla

Sábado (28/11)

– Conexão Jazz com Larissa Leite – 12h

– Couvert: R$ 10

– Festa Clubber 2000s – 21h

– Ingressos: R$ 15 (individual) e R$ 26 (casadinho), segundo lote

– Vendas: Instagram @revistamairi

Local: Espaço Na Figueredo – Rua Gentil Bittencourt, 449, Belém.

Por Marta Brasil/Imagem: Divulgação