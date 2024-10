Paulo Ferreira dispara na pesquisa Data Sensor com 70,0% dos votos para se reeleger prefeito de Portel

Pesquisa Mentor Soluções em Informática divulgada nesta sexta-feira, 04, mostra que o candidato Paulo Ferreira (MDB) se elegerá prefeito municipal de Portel, na região de integração do Marajó, com 64,3% dos votos válidos. Desse total, ele conta com 63,5% dos votos masculinos e 65,0% do eleitorado feminino. A pesquisa foi feita no período de 29 de setembro a 03 de outubro e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral – T.R.E. sob o número PA-0966/2024, com um universo de 400 eleitores entrevistados.

De acordo com o roteiro do levantamento, na pesquisa estimulada em setembro, Paulo Ferreira (MDB) aparece com 63,3% contra 24,3% de Alex Aquino (UNIÃO) e 0,8% de Alex Gomes (Republicanos).

Em outubro, os números ficam da seguinte forma na pesquisa estimulada: Paulo Ferreira aparece com 64,3% contra 25,8% de Alex Aquino e 2,0% de Alex Gomes. Brancos e nulos somam 1,8%; indecisos, 6,3%.

Em relação aos votos válidos, Paulo Ferreira aparece com 70,0% contra 25,8% de Alex Aquino e 2,2% de Alex Gomes.

REIJEIÇÃO

A pesquisa mostra ainda que o candidato Paulo Ferreira é o menos rejeitado pelo eleitoral. Segundo o levantamento, Paulo Ferreira aparece com 17,5% de rejeição contra 38,0% de Alex Aquino e 26,3% de Alex Gomes.

Deste modo, é quase unanimidade que o candidato do MDB está à frente em todas as situações de pesquisas na cidade e zona rural de Portel para comandar o executivo portelense pelos próximos quatro anos.

PAULO FERREIRA

Paulo Ferreira, prefeito de Portel pelo MDB, tem um legado marcado por significativas melhorias na educação, saúde e turismo e demais seguimentos em Portel.

Natural de Chaval, Ceará, Paulo Ferreira mudou-se para Portel no início dos anos 80 e fez do município sua casa. Historiador formado pela UFPA, ele está em seu segundo mandato como prefeito, eleito pela população que reconhece seu empenho em transformar a cidade.

Durante seu primeiro mandato, de 2013 a 2016, Paulo inaugurou 55 escolas de ensino fundamental, realizando o sonho de muitos administradores e proporcionando educação de qualidade para as crianças de Portel. Em seu segundo mandato, de 2021 a 2024, ele superou a própria marca, inaugurando mais de 50 escolas e promovendo a formação continuada para os professores, elevando o padrão educacional do município.

Além da educação, Paulo Ferreira tem revolucionado o sistema de saúde de Portel. Com investimentos em infraestrutura e qualificação profissional, o município se destaca pela ampliação e modernização dos serviços de saúde, oferecendo atendimento de qualidade à população. A criação de um processo seletivo e concurso público para a guarda municipal de Portel também demonstra seu compromisso com a segurança e proteção da comunidade.

No campo do turismo, o prefeito tem fortalecido o setor com diversos projetos esportivos e eventos culturais. O AquaFest, um evento que celebra a cultura e as belezas naturais da região, já se tornou um destaque estadual e nacional, atraindo turistas e promovendo o desenvolvimento econômico local.

Imagens: Reprodução