Agenda dos candidatos à Prefeitura de Belém para este sábado, 05

EDMILSON RODRIGUES (PSOL)

16h – Carreata ED 50 Rumo ao 2º Turno, com concentração no Portal da Amazônia

IGOR NORMANDO (MDB)

9h – Mega Arrastão do 15 no Daben, concentração na Avnida Coronel Brito com a Cenenário, próximo à Escola Walter Leite, no Benguí

17h – Mega Carreata do 15, concentração no Portal da Amazônia

EDER MAURO (PL)

8h30 – Caminhada no CDP, concentração na Praça em frente ao Marex

18h – Blitz no Memorial da Cabanagm

THIAGO ARAÚJO (REPUBLICANOS)

Assessoria do candidato não enviou a agenda de compromissos para este sábado

EGUCHI (PRTB)

De manhã, visita à Feira do Ver-o-Peso

À tarde, carreata do candidato a vereador Mazone, concentração no Conjunto Maguari, Alameda 30, principal secundária

ITALO ABATI (NOVO)

10h – Caminhada final por toda a Belém, com entrega de cartões do Projeto Capital

RAQUEL BRÍCIO (UP)

8h – Campanha no Mercado do Ver-o-Peso

16h – Encerramento da campanha em São Brás

WELL MACEDO (PSTU)

9h – Panfletagem na Feira da Cabanagem

16h30 – Caminhada na Cremação

JEFFERSON LIMA (PODEMOS)

8h – Caravana do 20 por todas as feiras de Belém

17h – Caravana do 20 nos bairros da Pedreira, Acampamento e Sacramenta

*As agendas, sujeitas a alterações, são de responsabilidade das assessorias dos candidatos.Enviar agenda para: robertonatalinobarobsa@gmail.com