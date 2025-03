Ao vivo | São Raimundo X Paysandu | Copa Verde |12.03.25

O São Raimundo-RR e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira (19) no jogo de ida da semifinal da Copa Verde. A partida será realizada às 20h30 (horário de Brasília) no Estádio Canarinho, em Boa Vista. Acompanhe ao vivo com A Província do Pará.

O São Raimundo alcançou um feito histórico ao disputar pela primeira vez a semifinal da Copa Verde, sendo o primeiro clube de Roraima a chegar nesta fase. A equipe mantém uma invencibilidade na temporada, com quatro vitórias e quatro empates. Para chegar à semifinal, eliminou Trem-AP, Remo e Amazonas. No último jogo, pelo Campeonato Roraimense, venceu o Progresso, poupando titulares devido à sequência de partidas.

O Paysandu, maior campeão da Copa Verde com quatro títulos, disputa mais uma semifinal da competição. Sem jogos no último fim de semana devido à suspensão do Campeonato Paraense, o time bicolor aproveitou o tempo para se dedicar exclusivamente à preparação para a partida desta quarta-feira.

