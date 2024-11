Paysandu tem técnico gaúcho e armador norte-americano para recuperar a hegemonia do basquete paraense

No próximo domingo, 10, tem a largada do Campeonato Paraense de Basquete de 2024. O Paysandu faz jogo de abertura contra o Basquete Paraense no ginásio Moura Carvalho às 18h. Maior ganhador de títulos com 38 conquistas, o Paysandu não participou da competição de 2023 por conta de um litígio com o ex-presidente da FPB, Neto Vieira.

Nesta temporada, o Papão se armou conforme a nova regulamentação da entidade paraense. Buscou reforços fora para recuperar o cetro de campeão perdido para seu maior rival. “Estamos com o time treinando, se preparando para jogar e ganhar o campeonato. Íamos estrear na segunda-feira, 11, mas devido ao jogo do Paysandu e Brusque/SC, a partida foi antecipada para domingo, 10”, diz Wagner Bisneto, diretor.

A primeira providência bicolor foi contratar um técnico de renome no basquete brasileiro. Assim foi feito: contrataram

Athos Felipe Garcia Calderaro [Athos Calderaro], 51 anos, gaúcho de Santa Cruz do Sul, campeão brasileiro pelo União Corinthians em 2021, quando foi escolhido melhor técnico do Campeonato Brasileiro.

No currículo ainda tem o título de campeão Sul-americano Sub-17; vice-campeão da FIBA AmeriCup U17 e 10º colocado na FIBA U18 World Cup (entre 20210 e 2012, como auxiliar técnico da Seleção Brasileira de base).

Athos Calderaro terá como auxiliar técnico o paraense Paulo Carmona.

REFORÇOS

Dentro das limitações impostas pela federação, o Paysandu trouxe como reforços o norte-americano Calvin Fugget Jr [armador], natural de Denver, Colorado.

Jean, ex-Osasco, campeão brasileiro CBB com Osasco em 2024. É armador.

O ala Dimitri Sousa, 1,92 ex-Cruzeiro campeão brasileiro CBB no ano de 2023.

Zé Carlos, pivô, ex-Cruzeiro Minas Gerais. campeão brasileiro com Cruzeiro e MVP do brasileiro de 2023.

Entre os atletas regionais há se destacar os valores como: Andrey Medeiros, ala/armador, bicampeão paraense com Paysandu; Rodrigo Ganso, pivô, tricampeão paraense com Paysandu. Anderson Barcarena, várias vezes campeão, Wilsinho. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagens: Divulgação