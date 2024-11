Centur tem exposição fotográfica em homenagem ao mês da Consciência Negra

Em homenagem ao mês da consciência negra, nesta terça-feira, dia 5, haverá a abertura da exposição “Resistência Negra”, no 3º andar na biblioteca Arthur Vianna, no Centur, das 10h às 18h. As obras expostas são o resultado do ensaio fotográfico feito pelo fotojornalista Luís Miranda, em parceria com os alunos da Educação de Jovens, Adultos e Idosos do Ensino Médio do Campo, em Santa Izabel do Pará. As obras seguirão em exposição até o dia 29 de novembro.

De acordo com a coordenação do evento, a iniciativa tem como objetivo celebrar e apreciar a cultura negra e quilombola, através da valorização das histórias de vida dos alunos que enfrentam diversos desafios para garantir sua educação, em especial mulheres negras, quilombolas e agricultoras. Essa temática foi premiada nacionalmente no 9º prêmio “Educar com equidade racial e de gênero” e são compostas por 20 telas, acompanhadas de breves legendas que contextualizam as histórias individuais dos retratados.

A coordenadora de ensino médio da escola EJAI médio campo e que está envolvida na programação, Nice Miranda, relata que a partir dos diálogos e vivências compartilhadas pelos alunos nasceu a necessidade de trabalhar a temática da resistência negra e conta sua expectativa para a abertura da exposição: “Eu espero que seja um momento de muito significado tanto para os alunos, quanto para nós educadores e para a comunidade, meu desejo é que o público em geral tenha acesso à essa exposição, que simboliza a resistência e o ativismo das culturas negras.”

Serviço:

Exposição Resistência Negra

Data: 05 a 19 de novembro

Horário: 17h

Local: Hall do 3º andar na Biblioteca Arthur Vianna

Endereço: Av. Gentil Bittencourt, 650 – Nazaré, Belém

entrada gratuita

Texto de Valéria Ramos / Ascom FCP

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação