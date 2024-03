Paysandu vence e goleada o Águia de Marabá e já é o primeiro finalista do Parazão 2024

Leandro Vilela, Lucas Maia, Nicolas e Carlão são os heróis do Papão da Curuzu, que mantiveram o marcador em alto relevo para a nação bicolor se tornar o primeiro finalista do Campeonato Paraense de Futebol Profissional 2024. Assim, o Paysandu dorme tranquilo na noite deste sábado, 30, com um pé na taça, apenas aguardando o vencedor de Clube do Remo e Tuna, duelo que acontece na tarde desse Domingo de Páscoa, 31.

O Papão venceu o Águia de Marabá pelo placar de 4 a 0, partida esta ocorrida no Estádio Leônidas de Castro Sodré, a Curuzu.

Quem perder o jogo desse domingo, que acontece no Mangueirão, irá disputar o terceiro e quarto lugares do certame com o Águia de Marabá.

No primeiro tempo, o Bicola partiu pra cima do adversário com força no ataque. Os bicolores estavam confiantes na vitória, especialmente porque estavam jogando no caldeirão da Curuzu, isto é, a casa do Lobo.

Leandro Vilela abriu o marcador da partida, depois de um lance errado entre Jean Dias e Leandro. Inclusive, depois do primeiro gol, Jean Dias sentiu dores e foi substituído por Edinho. A mudança, no entanto, não afetou o ímpeto bicolor, que seguiu dominando a partida com toques rápidos no meio-campo e investidas sistemáticas pelas laterais. Embora o Paysandu estivesse à vontade, depois dos 15 o ritmo ofensivo diminuiu, mas a qualidade das finalizações permaneceu. Aos 42, em nova bola parada cobrada por Edinho, Lucas Maia pulou entre os zagueiros e cabeceou para o fundo das redes, ampliando o placar a favor do Papão.

ETAPA FINAL

Depois do intervalo, o Águia fez algumas mudanças para tentar reforçar o time. Entraram Di Maria e Elielton nos lugares de Wander e Iury Tanque, mas foi o Papão que mostrou resultado em mais um gol de bola parada, desta vez convertido por Nicolas, aos três minutos, de pênalti, dando ao placar o status de goleada. Só com o placar em 3 a 0, o Paysandu mexeu no time. Entraram Robinho e Carlão nos lugares de Biel e Lucas Maia.

O Paysandu se portou como franco protagonista da partida, amassando o adversário, que pouco reagia. Aos 14, Daelson recebeu cruzamento na pequena área, mas Matheus Nogueira evitou o que seria o primeiro gol do Águia de Marabá. Em seguida, o Azulão teve cobrança de escanteio, mas a zaga bicolor afastou a bola. A resposta bicolor foi a pior possível para os marabaenses. Carlão ampliou o placar aos 21, Robinho avançou pela esquerda e cruzou na grande área para o cabeceio certeiro de Carlão. Paysandu 4 a 0.

Ficha Técnica

Data: 30/03/2024

Hora: 17h

Local: Curuzu

Paysandu

Matheus Nogueira; Edílson; Wanderson, Lucas Maia (Carlão), Bryan Borges; Leandro Vilela, João Vieira, Biel Fonseca (Robinho); Vinícius Leite (Ruan Ribeiro), Jean Dias (Edinho) e Nicolas (Leandro)

Técnico: Hélio dos Anjos

Águia de Marabá

Axel; Bruno Limão (Daelson), David Cruz, Betão, Alan Maia (Soares); Júnior Dindê, Filipe Braga (Kaíque), Hitalo; Braga, Iury Tanque (Elielton) e Wander (Di Maria)

Técnico: Mathaus Sodré

Arbitragem

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa)

Assistentes: Lilian da Silva Fernandes Bruno e Victor Hugo Imazu dos Santos

Quarto Árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior

Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu