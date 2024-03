China respalda Venezuela em processo eleitoral sob suspeição

A China reafirmou ontem, sexta-feira, 29, seu apoio “à soberania e à independência” da Venezuela no contexto das eleições presidenciais de 28 de julho, nas quais a vencedora das primárias da oposição realizadas no ano passado, María Corina Machado, não poderá concorrer depois de ter sido inabilitada pelo regime do ditador Nicolás Maduro. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, enfatizou que o governo da Venezuela deve conduzir o processo eleitoral de acordo com “sua Constituição e leis nacionais”, “sem interferências externas”.

Além disso, Lin expressou a esperança da China de que as eleições na Venezuela “se desenvolvam de forma estável e bem-sucedida” e instou a comunidade internacional a “desempenhar um papel positivo” para este fim.

Os Estados Unidos pediram na quarta-feira, 27, ao ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, que permita a participação nas eleições presidenciais de julho de todos os candidatos da oposição que queiram concorrer.

O governo de Joe Biden reiterou assim sua posição em relação à inabilitação de Corina Machado e à impossibilidade da principal coligação antichavista, a Plataforma Unitária Democrática (PUD), de registrar a acadêmica Corina Yoris como substituta.

Líderes internacionais como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu homólogo da França, Emmanuel Macron, expressaram nesta semana sua preocupação com as próximas eleições no país caribenho.

As relações entre Pequim e Caracas foram fortalecidas após a visita de Maduro à China no ano passado, em busca de novas alianças, investimentos e tecnologia, especialmente nas “zonas econômicas especiais”.

Nos últimos meses, ambos os países assinaram numerosos acordos de cooperação em vários setores e elevaram a relação bilateral a uma “associação estratégica contra todas as probabilidades”.

Imagem: Agências Internacionais