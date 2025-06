Vídeo – Paysandu vence o Remo no primeiro clássico da Série B e larga a lanterna

O Paysandu venceu o Clube do Remo na noite deste sábado, 21, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão, em partida válida pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional, por 1 a 0, gol do atacante Diogo Oliveira, aos 27 minutos do segundo tempo. A partida marcou a estreia do técnico português António Oliveira no Leão Azul e, praticamente, a terceira partida do também novo técnico do Papão da Curuzu, Claudinei Oliveira. O jogo de hoje teve a tradicional cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio e TV Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e o portal internacional do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 53 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

O primeiro e segundo tempos foram marcados por muitos lances, mas por pouca técnica, com erros de todos os lados, tendo se destacado os goleiros Marcelo Rangel, do Remo, e Gabriel Mesquita, do Bicola, que fizeram grandes defesas nesta noite.

A partida serviu para dar uma injeção de ânimo na Curuzu, onde, momentaneamente, o Papão deixou a lanterna da Segundona, já que ainda não se encerrou a rodada. Do lado do Leão, foi aceso o sinal de alerta, haja vista que a equipe estacionou no oitavo lugar com 20 pontos, se afastando cada vez mais do G4 da área de acesso à elite, Série A do Brasileiro. Esta foi a segunda derrota do Clube do Remo na competição. O Remo estava entre as melhores equipes do Brasileiro, mas sofreu um revés a partir do momento em que a equipe foi abandonada pelo treinador Daniel Paulista. O Remo passou três rodadas até a contratação do treinador português António Oliveira, o que fez com que a equipe ficasse sem comando.

CLÁSSICO

É sabido que em clássico não há favorito. Entretanto, houve substituições desnecessárias. O atacante Pedro Rocha também não estava em seu melhor dia, apesar de ter dado trabalho à defesa bicolor. Segundo a equipe dos Titulares do Esporte da Marajoara, cada equipe mereceu 6,5 de média pelo jogo desta noite.

Ainda no primeiro tempo, o Paysandu partiu para o ataque e assustou bastante o Leão Azul, que se espertou no segundo tempo e mandou brasa, apesar de ter sofrido o gol que levou o adversário à conquista dos 7 pontos na competição.

Agora, o Remo volta a campo no próximo domingo, 29, às 16h, para enfrentar o Athletic-MG, no Estádio Athletic Club. Já o Paysandu joga na segunda-feira, 30, às 19h, contra a Ferroviária, no Estádio da Curuzu. As partidas valem pela 14ª rodada.

A renda passou de R$ 1,7 milhão.

CONFUSÃO

Depois da partida, uma confusão se formou envolvendo dirigentes bicolores e azulinos ainda no interior do Mangueirão. Não há detalhes de como as coisas aconteceram, mas os ânimos ficaram bastante exaltados. Pessoas gritavam para que as outras se acalmassem e, ao mesmo tempo, pediam apoio dos seguranças. Nas imagens aparecem o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, seu vice, Diego Moura e o ex-presidente Maurício Ettinger. Confira:

Por Roberto Barbosa/Edição: Nazaré Sarmento/Imagens: Samara Miranda/Agência Remo