Netanyahu reitera objetivo de eliminar ameaça nuclear do Irã

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiterou anteontem, quinta-feira, 19, o compromisso de eliminar a “ameaça nuclear” do Irã. Em entrevista a repórteres, o premiê israelense disse que mantém todas as opções na mesa, mas que não pretende discuti-las publicamente.

Ao ser perguntando sobre um possível envolvimento direto dos Estados Unidos no conflito, Netanyahu respondeu que a decisão cabe ao presidente americano, Donald Trump.

Enquanto isso, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) informaram, em publicação na rede social X, que atacaram vários locais de lançamento de mísseis no oeste do Irã.

“A Força Aérea continua operando nos céus iranianos para eliminar ameaças direcionadas à retaguarda israelense. As Forças de Defesa de Israel (IDF) não permitirão que o regime iraniano restaure a infraestrutura de lançamento direcionada à retaguarda israelense”, disse, em uma postagem feita na manhã desta quinta.

