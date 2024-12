PC deflagra operação ‘Castelo de Cartas’, prende faccionado e apreende arma de fogo em Belém

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia do Tenoné, com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e da Polícia Militar, realizou nesta terça-feira (10) a operação ‘Castelo de Cartas’, resultando na prisão de um faccionado e na apreensão de uma arma de fogo e um aparelho celular, em Belém. A operação tem como objetivo coibir ações de facções criminosas que atuam no Estado do Pará.

A operação foi iniciada a partir de um intenso levantamento de informações realizadas pela PCPA, que conseguiu catalogar e mapear suspeitos que integram uma facção criminosa. Em decorrência disto, a equipe policial localizou um dos membros que exerce a função de tesoureiro, com atuação nos bairros do Tenoné, Parque Guajará, Águas Negras e Conjunto Maguari.

Durante a abordagem, foram encontrados uma arma de fogo do tipo pistola calibre 380, com munições, e um aparelho celular.

A Polícia Civil reforça o enfrentamento às facções criminosas através de operações e ações conjuntas, bem como a implementação de uma política voltada para coibir esta prática criminosa, como enfatiza o titular da PCPA, delegado Walter Resende.

“A operação tem como objetivo principal desarticular ações criminosas executadas por facções que atuam no Estado do Pará. A PCPA não tem medido esforços para elaborar operações que visem a prisão dos criminosos, em busca de reforçar a segurança para a população. Essa prisão, especificamente, tem grande relevância no combate ao crime organizado”, pontua o delegado-geral.

O suspeito foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil e todo o material apresentado à autoridade policial para os procedimentos legais cabíveis.

Texto: Raphaela Rocha sob supervisão de Thiago Maia

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom PC