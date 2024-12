A Sectet oferece cursos técnicos gratuitos em diversas áreas

As inscrições estão abertas até o dia 30 de dezembro de 2024, faça sua pré-matrícula online.

As inscrições para cursos técnicos de nível médio nas modalidades subsequente, concomitante e EJATEC estão abertas! Faça sua pré-inscrição entre os dias 9 e 30 de dezembro em todas as unidades profissionalizantes do Pará.

São 9.610 vagas disponíveis para cursos técnicos de nível médio! Sendo 8.530 para as modalidades subsequente/concomitante e 1.080 para a EJA. As aulas iniciam em 27 de janeiro de 2025.

Foram abertas inscrições para diversos cursos técnicos, como Administração, Contabilidade, Informática, Logística, Recursos Humanos, Secretaria Escolar e Segurança do Trabalho. Confira todas as opções e vagas no edital.

Foto: Reprodução freepik.com