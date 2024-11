PC deflagra operação ‘Las Vegas’ e prende seis pessoas em Belém e Ananindeua por homicídio qualificado

Na manhã desta quinta-feira (21), a Polícia Civil do Pará prendeu seis pessoas durante a operação ‘Las Vegas’. A ação buscou investigar um caso de duplo assassinato que vitimou pai e filho, em uma conveniência de Ananindeua, no dia 14 de maio de 2023. A operação foi planejada e executada pela Divisão de Homicídios (DH), por meio dos agentes da Delegacia de Homicídios Metropolitana (DHM), Delegacia de Homicídios de Icoaraci (DHI) e Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).

Segundo a apuração policial, as vítimas foram assassinadas por membros de uma organização criminosa. Após o fato, as investigações acerca do caso começaram e sete mandados de prisão temporária foram expedidos pela Vara do Júri de Ananindeua.

“Ao todo, nossas equipes conseguiram prender seis pessoas, entre elas, duas foram detidas em flagrante. A Polícia Civil seguirá investigando o caso, na tentativa de esclarecer os fatos e capturar os demais envolvidos”, afirmou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

Além das prisões, os agentes buscaram dar cumprimento a nove mandados de busca e apreensão, os quais resultaram na apreensão de 17 celulares, munições, carregadores, balança de precisão, uma arma de fogo, entorpecentes de diversos tipos e uma quantia em dinheiro, além de outros objetos utilizados na fabricação de drogas.

Todos os detidos foram conduzidos para a unidade policial, onde irão realizar os procedimentos cabíveis e seguirão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil dará prosseguimento na apuração do crime para que todos os envolvidos sejam identificados e detidos. Quaisquer informações que possam ajudar a Polícia Civil, podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone.

Também é possível enviar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação