PC prende 3 pessoas por estelionato e falsificação de documento público em Belém

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outras Fraudes (DEOF), deflagrou a operação “Hat Trick”, nesta quinta-feira (14), que visa o cumprimento de mandados de prisão preventiva e busca e apreensão por associação criminosa, falsificação de documento público, uso de falsa documentação e estelionato, em Belém. Três prisões foram realizadas com o apoio da Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE).

“A equipe encontrou na residência de um dos suspeitos, uma placa de metal com as inscrições da Polícia Civil. Ela era utilizada na perfuração das identidades, para que parecessem autênticas”, informa o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

Além do aparato metálico, ainda foram encontradas cédulas de identidade falsas, fotos 3×4, impressoras, pen drive e diversos documentos, que foram apreendidos.

Já em outro domicílio, uma mulher foi localizada em posse de uma identidade falsa, aparelhos celulares, notebooks e computadores. Nesta operação, o último envolvido, um homem, foi preso pela terceira vez por policiais da DIOE e da DEOF.

“A operação decorre de um aprofundamento investigativo, que teve início após uma prisão em flagrante feita pela DEOF, no dia 14 de agosto de 2023. Os equipamentos e documentos falsificados apreendidos serão utilizados na contrafação documental”, detalha o delegado David Bahury, diretor da Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outras Fraudes (DEOF).

Após condução à unidade policial, os presos se encontram à disposição do Poder Judiciário.Texto de Talita Azevedo, sob supervisão de Laís Menezes

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação