Perda de energia motivou colisão de navio em ponte nos EUA

Os propulsores do navio que atingiu a ponte Francis Scott Key, em Maryland, nos Estados Unidos (EUA), na madrugada de ontem, terça-feira, 26, não estavam funcionando e a tripulação havia perdido o controle da embarcação. Ainda há desaparecidos.

Devido ao aviso de Mayday – palavra-código para emergência – as autoridades locais tiveram tempo para começar a fechar o acesso de veículos à ponte e interromper parte do tráfego, antes que a embarcação colidisse. Apesar disso, oito pessoas estavam no local no momento do acidente, além de carros que trafegavam pela via, incluindo uma carreta de grande porte.

“Sou grato ao pessoal. Assim que surgiu o aviso e quando surgiu a notificação de que havia um pedido de socorro, que literalmente por conseguirem impedir que os carros passassem pela ponte. Essas pessoas são heróis. Eles salvaram vidas ontem à noite”, disse o governador Moore.

Imagem: Reprodução