Brasil diz acompanhar eleições na Venezuela com “preocupação”

Após a principal frente de oposição da Venezuela denunciar que não conseguiu registrar sua candidatura, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) brasileiro se pronunciou, em nota, dizendo que acompanha com “expectativa e preocupação” o pleito no país comandando por Nicolás Maduro.

“Esgotado o prazo de registro de candidaturas para as eleições presidenciais venezuelanas, na noite de ontem, o governo brasileiro acompanha com expectativa e preocupação o desenrolar do processo eleitoral naquele país. Com base nas informações disponíveis, observa-se que a candidata indicada pela Plataforma Unitaria, força política de oposição, e sobre a qual não pairavam decisões judiciais, foi impedida de registrar-se, o que não é compatível com os acordos de Barbados. O impedimento não foi, até o momento, objeto de qualquer explicação oficial”, observou o Itamaraty.

Divulgado na segunda-feira, 25, o comunicado acrescenta que outros 11 candidatos conseguiram concluir o registro. Na sequência, afirma esperar que “a vida política se normalize e a democracia se fortaleça” no país vizinho. “O Brasil está pronto para, em conjunto com outros membros da comunidade internacional, cooperar para que o pleito anunciado para 28 de julho constitua um passo firme para que a vida política se normalize e a democracia se fortaleça na Venezuela, país vizinho e amigo do Brasil. O Brasil reitera seu repúdio a quaisquer tipos de sanção que, além de ilegais, apenas contribuem para isolar a Venezuela e aumentar o sofrimento do seu povo” acrescentou o governo.

Imagem: Reprodução