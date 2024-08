Petição pedindo impeachment de Moraes bate 1 milhão de adesões

O abaixo-assinado pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), vem ganhando novas adesões com celeridade. Nesta quarta-feira (21), a plataforma Change.org, na qual se encontra a petição, já havia registrado 1 milhão de assinaturas.

O documento será destinado ao Senado Federal e evidenciará o descontentamento da sociedade brasileira com a condução judicante de Moraes como ministro da Suprema Corte.

O jornal Folha de S.Paulo, que vem publicando diariamente as denúncias em desfavor do magistrado, no último domingo (18) trouxe à tona mais um capítulo da série de acusações que são sustentadas por registros de conversas por WhatsApp entre os assessores de Moraes, extraídas legalmente de um aparelho celular, de acordo com o jornal.

Desta vez, veio a público uma declaração do juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, Marco Antônio Vargas, cogitando a hipótese de “mandar uns jagunços pegar” o jornalista Allan dos Santos “na marra e colocar num avião brasileiro”, como solução por não ter obtido sua extradição dos Estados Unidos para o Brasil. A declaração revela intenções e interesses que não coadunam com o exercício legal da magistratura.

Allan se exilou nos Estados Unidos após sofrer uma devassa do Judiciário brasileiro – incluindo condenações por meio de decisões de Moraes -, a fim de evitar ser preso e amargar sanções de ordem financeira.

