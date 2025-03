Planetário do Pará celebra o Dia da Água com programação especial

Vídeos e experimentos destacam a importância da água na iniciativa.

No sábado, 22 de março, celebra-se o Dia Mundial da Água. Criada pela ONU, a data alerta para a importância da água e da gestão sustentável dos recursos hídricos. Essencial para a vida, a água compõe 70% do corpo humano e cobre 70% do planeta, mas apenas 3% é água doce potável.

A água doce é vital para a vida na Terra, sustentando rios, lagos e oceanos, e permitindo o desenvolvimento de plantas e animais. A professora Vânia Lobo, da Uepa, destaca que as propriedades moleculares da água também influenciam o clima.

As propriedades da água serão exploradas no contexto da Química durante o evento do Dia Mundial da Água, no CCPPA, sábado (22), das 8h30 às 11h30.

O evento inclui a exibição de dois vídeos nas sessões de cúpula, de 22 a 28 de março. Para o público infantil, será exibida a animação “Aurora – A rua que queria ser rio”, em parceria com o Programa Ecofalante Universidades.

Nas sessões de cúpula juvenil/adulto, de 22 a 28 de março, será exibido o curta “Vivências de moradores de ilhas de Belém”, produzido por servidores do CCPPA. O filme mostra a importância da água para os moradores das ilhas do Combu e Murutucu, e os impactos das atividades humanas na região.

O CCPPA também vai realizar, de 25 de março a 26 de abril, a segunda edição da exposição “Biodiversidade em foco: seres da fauna amazônica”.

Para celebrar o Dia Mundial da Água (22/03) e da Floresta (21/03), o Centro de Ciências e Planetário do Pará apresenta, de 25 de março a 26 de abril, a exposição “Biodiversidade em foco: seres da fauna amazônica”. A mostra reúne animais taxidermizados da Amazônia, como irara, tamanduaí, peixe-boi e jiboia-arco-íris, do acervo da UFRA.

Segundo o diretor do CCPPA, professor José Roberto Silva, a parceria com Ecofalante e UFRA promove reflexão sobre água e biodiversidade, fortalecendo a extensão da Uepa e a missão do CCPPA.

FotoS: Monique Hadad