Por quanto tempo Gabigol pode ficar fora dos gramados pelo Cruzeiro?

Jogador será julgado em último mês previsto para punição inicial

O Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) marcou para os dias 3 e 4 de abril o julgamento do recurso de Gabigol, acusado de tentativa de fraude em exame antidoping em 2023. Atualmente no Cruzeiro, o atacante foi condenado em primeira instância em março do ano passado, quando ainda atuava pelo Flamengo. Afinal, por quanto tempo o artilheiro pode ficar fora dos gramados?

Punido há quase um ano, Gabigol conseguiu efeito suspensivo para seguir atuando até que o recurso contra a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) e a União Federal fosse julgado. Caso seja considerado culpado novamente, o jogador terá de cumprir o restante da pena imputada na primeira decisão, que vai até o fim de abril.

Logo, o camisa 9 poderia desfalcar o Cruzeiro por sete jogos de diferentes competições. A primeira seria contra o Internacional, pela segunda rodada do Brasileirão, no dia 6 de abril. O atacante voltaria na partida contra o Flamengo, seu ex-clube, no dia 4 de maio, pela liga nacional. Confira os jogos do Cabuloso que Gabigol pode perder, além de retrospecto em sua temporada de estreia pelo clube:

Partidas do Cruzeiro no mês de abril de 2025

6 de abril: Internacional x Cruzeiro (Brasileirão)

9 de abril: Cruzeiro x Mushuc Runa (Copa Sul-Americana)

13 de abril: São Paulo x Cruzeiro (Brasileirão)

16 de abril: Cruzeiro x Bahia (Brasileirão)

20 de abril: RB Bragantino x Cruzeiro (Brasileirão)

24 de abril: Palestino x Cruzeiro (Copa Sul-Americana)

27 de abril: Cruzeiro x Vasco (Brasileirão)

Desempenho de Gabigol na temporada

7 jogos (7 titular) 5 gols 129 minutos para participar de gol 14/20 finalizações no gol 2 passes decisivos 55% eficiência nos duelos 6 faltas sofridas 1 cartão vermelho Nota Sofascore 7.16

