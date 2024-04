Portel sedia o V Amazônia Aquafest e reúne mais de 15 mil pessoas em dois dias de grande movimentação

Pela quinta vez se realizou em Portel, no Marajó, o maior evento aquático esportivo da região, que movimenta o Pará e outros Estados. Trata-se do V Amazônia Portel Aquafest, evento que já integra o Calendário das Programações do governo municipal de portelense e objetiva incentivar, promover e motivar a população à prática dos esportes aquáticos. A programação ocorreu no sábado, 20, e domingo, 21, atraindo mais de quinze mil pessoas, segundo dados da coordenação do evento.

O sucesso se deve às grandes apresentações, com valorização as modalidades de Canoas, Natação, Arrancadão de Rabeta, Corrida de Casco, jet ski e grandes exibições de Flaybort, Prancha. A grande novidade deste ano foi apresentação da Canoa Havaiana.

Além de agitar a população da região, o evento ainda gera emprego e renda, com trabalhos diretos e indiretos que beneficiam a economia e a população da região, onde centenas de trabalhadores têm a oportunidade de aumentar o faturamento com vendas de alimentos e produtos dos mais variados, já que o AquaFest ganhou uma dimensão gigante.

CAMPEÕES

Arrancadão de rabetas com motor 6,5: Campeão, Daniel Batista; Vice, Marcos Mendes

Provas de Caiaque Feminino: Campeã, Jainara Martins; Vice, Telma Assis

Canoa Feminino: Campeã Telma Assis; Vice Sandy Micaely

Porfia de Canoa Masculino: Campeão, Josimar Pereira; Vice, Marcos Mendes

Natação Maratona Aquática Masculino: Campeão, Jó Pereira; Vice, Raimundo da Silva

Natação Feminino: Campeã, Jainara Martins; Vice, Telma Assis Pantoja

HOMENAGENS

Foram homenageados pelas mãos do prefeito Paulo Ferreira na quinta edição do Amazônia Aquafest, Marcelo Gamboa, por suas consecutivas participações, e o Foto-Jornalista Ray Nonato, que tem um trabalho jornalístico há 40 anos no Marajó e município de Portel.

Imagens: Ray Nonato/Ronabar