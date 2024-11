Posicionamento da Globo: Jornalista que abriu o vídeo encenado é filho de Míriam Leitão

O jornalista Vladimir Netto, filho de Míriam Leitão, esteve no centro de uma polêmica nas redes sociais após participar de um vídeo encenado divulgado pelo perfil oficial do Jornal Nacional. A gravação mostrava os bastidores da cobertura do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras 36 pessoas por suspeita de envolvimento em um suposto esquema de golpe de Estado em 2022.

No vídeo, que também contou com a participação dos jornalistas Júlio Mosquéra e Delis Ortiz, Vladimir Netto abriu as encenações que simulavam o trabalho na redação. A repercussão foi imediata: internautas e políticos aliados de Bolsonaro criticaram duramente a produção, acusando a Globo de transformar a notícia em espetáculo e de expor um posicionamento político.

“Grande vídeo da Rede Globo, Bolsonaro indiciado pela PF e eles merecendo o Oscar por essa grande atuação”, comentou um internauta.

Já o deputado Mario Frias (PL-SP) reagiu afirmando que o vídeo era uma “novelinha” que demonstrava “deboche” e “crueldade”.

“O deboche ganha limites de crueldade. Vejam bem, fazendo uma novelinha combinada no plano sequência. O que eles estão se divertindo aqui, fazendo essa pantomima porque as pessoas estão indo presas”, disse Frias no Instagram.

A Rede Globo, há tempo chamada de “Globo Lixo”, perdeu grande parte de sua audiência e muitos brasileiros migraram de emissora por causa do comportamento claro em favor de um grupo político, jogando para o lixo anos de isenção, de jornalismo sério, de ética e dando vazão para que seu quadro de jornalistas de esquerda pudessem disseminar o ódio contra outros segmentos políticos de oposição.

Diante das críticas recebidas, o vídeo foi deletado do perfil oficial do telejornal.

Fonte e imagem: Reprodução