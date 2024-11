Povo Tembé pede ajuda humanitária para enfrentar incêndios na Terra Indígena Alto Rio Guamá

A comunidade Tembé enfrenta uma grave crise climática provocada pelos incêndios florestais que atingem a Terra Indígena Alto Rio Guamá, no Estado do Pará. Muitas famílias estão em situação de vulnerabilidade social, com a fumaça representando um perigo considerável para crianças e idosos, dificultando o acesso à terra de onde retiram seus alimentos. As comunidades do entorno, indígenas, quilombolas, ribeirinhos e entidades sem fins lucrativos começam a pedir ajuda humanitária no sentido de ajudar o povo Tembé.

“É imperativo agir rapidamente para garantir o acesso a alimento, recurso financeiro, água potável, material para primeiros socorros e material para combater as chamas e proteger as comunidades. Cada doação é fundamental para preservar vidas e manter a integridade do território Tenetehar. Sua ajuda pode fazer a diferença. Apoie o Povo Tembé Tenetehar!”

PIX – Kokoixumti Tembé – CPF – 51163268291 – Liderança indígena da aldeia Zawara Uhu da Terra Indígena Alto Rio Guamá.

Local de coleta das doações: Núcleo de Educação Popular Paulo Freire (NEP) da Universidade do Estado do Pará (UEPA) – Endereço: Rua do Una, nº 156 – Telégrafo – Belém – Pará.

Imagem: Reprodução