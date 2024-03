Preenchimento labial: Como é feito, quais os riscos e cuidados?

Febre entre diversas personalidades que ditam moda e influenciam milhares de pessoas pelo mundo, o preenchimento labial ganha cada vez mais adeptos. O procedimento, que aumenta o tamanho dos lábios, teve um boom depois que a socialite Kylie Jenner passou a fazer a técnica.

Mas, afinal, como é feito o preenchimento labial? Por meio de uma seringa, é introduzido uma certa quantidade de ácido hialurônico nos lábios da paciente. Em poucos minutos, a boca vai apresentar um tamanho maior e o procedimento estético pode durar cerca de seis a 12 meses.

Apesar de prático e, no geral, ser mais acessível do que outros procedimentos estéticos, o preenchimento labial caiu no gosto das mulheres. Entretanto, é necessário se atentar para alguns cuidados antes de decidir fazer o procedimento, como escolher um bom profissional, analisar as medidas de segurança e higiene e assegurar que o produto está dentro do prazo de validade.

Mesmo com todos esses cuidados, alguns imprevistos podem acontecer, como reações alérgicas. Se a substância for aplicada em excesso, pode acarretar em problemas na vascularização dos lábios. Nesse caso, existe o risco de necrose.

Após a realização do procedimento é necessário tomar outras precauções, como evitar fazer atividade física, hidratar os lábios, não expor o rosto ao sol ou ao calor, evitar bebidas alcóolicas, não usar maquiagens e evitar dormir com a cabeça muito elevada.

