Prefeitura de Ananindeua promove ação do Setembro Amarelo no CRAS Guanabara

No dia 10 de setembro, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (SEMCAT), realizou uma ação alusiva ao “Setembro Amarelo” no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Guanabara. A atividade incluiu uma blitz educativa em frente à unidade socioassistencial e uma palestra com os usuários do serviço, abordando a valorização da vida.

A iniciativa teve como objetivo orientar a população sobre a importância da saúde mental e da prevenção do suicídio, promovendo um espaço de diálogo e informação. O “Setembro Amarelo” é uma campanha nacional que busca sensibilizar e informar a sociedade sobre essa importante questão de saúde pública.

Durante a blitz educativa, profissionais do CRAS distribuíram materiais informativos e orientaram os participantes sobre os sinais de alerta e formas de buscar ajuda. A palestra foi ministrada por especialistas que discutiram estratégias de prevenção e acolhimento, reforçando a importância de cuidar da saúde mental.

Dona Graciete Vidal, de 73 anos, foi uma das participantes e destacou a importância das atividades. “Há 13 anos frequento o CRAS e amo estar aqui, pois sempre aprendemos muito. Nesse momento, estamos sendo orientados para informar nossos vizinhos sobre o que aprendemos ao longo desse mês sobre o ‘Setembro Amarelo’.”

Maria Helena, de 71 anos, também falou sobre a relevância da campanha. “O CRAS é uma casa, temos amigos e a equipe de assistentes sociais é muito boa com a gente. Acho esse momento muito importante, porque o ‘Setembro Amarelo’ representa o sofrimento que as pessoas estão passando e nós, que já temos uma certa idade, precisamos de apoio emocional.”

Dona Lourdes Maria, de 62 anos, compartilhou sua experiência durante a ação. “Frequento o CRAS há 12 anos. Cheguei aqui porque tinha depressão e precisava de ajuda. A equipe me ajudou muito e, sempre que preciso, continua me ajudando. O CRAS sempre esteve aberto. Hoje, já estou bem melhor, ocupo meu tempo com as atividades que aprendi aqui, como crochê e pintura. Agora, trouxe meu irmão também.”

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Ananindeua com o bem-estar da comunidade, promovendo ações de conscientização e apoio psicológico.

“Desde o início do mês, temos trabalhado mais ativamente a valorização da vida, mas ao longo de todo o ano abordamos essa temática com nossos usuários. Atualmente, em Ananindeua, contamos com uma rede de atenção psicossocial, que integra os CRAS, UBSs, CAPS, além de parcerias com universidades. Temos vários relatos de usuários que entraram aqui de uma forma e, hoje, estão diferentes por meio de nossas atividades, conversas e serviços. Tudo é pensado de maneira individual, de acordo com o que cada um necessita no momento. Se precisar, peça ajuda”, ressaltou a coordenadora do CRAS Guanabara, Katia Barros.

