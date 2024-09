“Mais uma mentira da esquerda desmascarada”, afirma Damares

Após a Justiça determinar que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva indenize Jair Bolsonaro e sua esposa, Michelle Bolsonaro, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) se manifestou. Em suas redes sociais, ela disse que “mais uma mentira” da esquerda foi desmascarada, ao lembrar da acusação de Lula contra o ex-presidente e a ex-primeira-dama no episódio envolvendo móveis do Palácio da Alvorada.

Na ocasião, o petista havia acusado Bolsonaro de ter sumido com os móveis da residência oficial. No entanto, as peças foram localizadas depois, o que fez com o ex-presidente acionasse a Justiça.

Na decisão, o juiz Diego Câmara, da 17ª Vara Federal da Justiça Federal, disse ter ficado comprovado que os móveis sempre estiveram em posse da União e condenou o governo a pagar uma indenização no valor de R$ 15 mil ao casal Bolsonaro por danos morais.

“Mais uma mentira da esquerda desmascarada, agora com reconhecimento da Justiça. Podem recorrer até quando quiserem, o dano à imagem de Michelle e Bolsonaro está feito e precisa ser reparado”, afirmou Damares.

