Prefeitura de Belém atua no auxílio às famílias vítimas de incêndio no bairro da Condor

A Prefeitura de Belém, por meio da Comissão Municipal de Defesa Civil de Belém (Comdec), está prestando auxílio às famílias vítimas de um incêndio que atingiu oito residências nas passagens Joana D’arc e Bom Sossego, no bairro da Condor, ocorreu nas primeiras horas desta segunda-feira, 1. Das oito casas atingidas, quatro tiveram perda total e as outras quatro, perdas parciais. Vinte pessoas foram diretamente vítimas do sinistro, mas nenhuma delas sofreu ferimentos, apenas prejuízos materiais.

Após o fogo ter sido controlado pelo Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil de Belém iniciou o trabalho de vistoria dos imóveis e de cadastramento das famílias para que elas comecem a receber, de imediato, os auxílios dos órgãos municipais e estaduais de assistência social, como o apoio alimentação disponibilizado pela Fundação Papa João XXIII (Funpapa), órgão municipal de assistência social de Belém. A Funpapa também disponibilizou o serviço psicossocial para atender as famílias vítimas do incêndio.

Após a emissão do laudo de cada residência pela Defesa Civil de Belém, a Funpapa deve verificar se alguma das famílias atingidas pelo sinistro se enquadra para receber o auxílio-aluguel, benefício no valor de R$650,00 mensais oferecido pela Prefeitura de Belém.

O prefeito Edmilson Rodrigues esteve no local do incêndio pela manhã desta segunda-feira. “Estou aqui para prestar minha solidariedade às famílias e todo o apoio que for possível nós daremos para que essa fase, esse susto, seja superado com a reconstrução das casas e de uma vida digna e feliz”, garantiu o prefeito de Belém.



Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Kamila Conhedo