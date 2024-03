Semtras recebe alvará de recursos da Central de Medidas e Penas Alternativas para atividades do Escritório Social

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), através da Escritório Social, foi uma das instituições beneficiadas com verbas oriundas de prestações pecuniárias executadas pela Central de Medidas e Penas Alternativas (Cempa) da Comarca de Santarém.

Segundo o Juiz de Direito, Rômulo Nogueira de Brito, titular da 2ª vara criminal, respondendo pela Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, é muito importante para o judiciário, momentos como esse. “É para mostrar que o judiciário não tem só o perfil de julgar causas criminais, cíveis, mas tem também o perfil social, são muitas fases, muitos acontecimentos, por procedimento criminal inclusive da execução penal, mas esse é o momento em que o judiciário como um todo, os servidores, estão de parabéns por um trabalho incrível. Eu vejo nesse momento um dos pontos mais importantes das ações do judiciário, porque é nesse momento que a gente consegue chegar na sociedade,” observou o juiz.

O evento contou com a presença da Dra. Dully Sanae Araújo Otakara, que também destacou esse momento.

“Estou muito feliz e honrada de estar aqui como promotora de justiça junto a vara de execução penal, desde 2016 acompanho. Parabéns a todos dispostos a realizar esse trabalho lindo e voluntário,” disse a promotora.

Também estiveram presentes o analista judiciário Rodrigo Caldeira Silva e a psicóloga Tamar Kanemitsu Parente.

A Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social, Celsa Brito, agradeceu a parceria com a Vara de Execução Penal, que aprovou o 6º projeto, tão importante quanto os demais, que irá ser implantado em Santarém, que é o Escritório Social, que irá desenvolver um projeto com egressos do sistema prisional.

“Esse recurso, ele vem para somar para que a gente possa ampliar e melhorar esse atendimento no município de Santarém, a gente vai estar fazendo o atendimento ao público egresso do sistema prisional, acolhendo vendo a parte de documentações, a parte de qualificação, para que essa pessoa ela tenha um apoio maior ainda para esse retorno a sociedade,” destacou Celsa.

Imagem: Agência Santarém