Prefeitura de Belém atualiza dias e horários da coleta de lixo domiciliar nos bairros da cidade

A Prefeitura de Belém, por meio da empresa Ciclus Amazônia, que opera o sistema de limpeza e coleta de lixo da cidade, informa que os dias e horários de coleta do lixo domiciliar em alguns bairros da cidade sofreram alterações.

O novo sistema de limpeza urbana da capital paraense começou a ser posto em prática no dia 15 de abril deste ano, executado pela empresa Ciclus Amazônia, vencedora da licitação no modelo Parceria Público Privada (PPP) e que tem a concessão do serviço por 30 anos, fiscalizado pela Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan).

Cabe à Ciclus Amazônia fazer a coleta do lixo domiciliar e entulhos, varrição, implantação de ecopontos, ampliação da coleta seletiva, recuperação da área degradada do Aurá e a implantação de um novo novo aterro sanitário bioenergético.

Veja abaixo as atualizações de dias e horários da coleta de lixo por bairro:

Segunda, quarta e sexta – a partir das 7h

Tapanã, Pratinha, Bengui, Mangueirão, Parque Verde, Parque Guajará, Val-de-Cães, Maracangalha, Guanabara, Miramar, Barreiro e Sacramenta;

Distrito de Mosqueiro – Murubira, Ariramba, Paraíso, Marahú, Caruara, São Francisco, Bonfim e Carananduba; e

Distrito de Outeiro – Brasília, São João do Outeiro, Água Boa, Itaiteua e Fidélis.

Terça, quinta e sábado – a partir das 7h

Guanabara, Tenoné, Coqueiro, Cabanagem, Una, Parque Verde, Terra Firme, Curió-Utinga, Canudos e Águas Lindas;

Distrito de Mosqueiro – Aeroporto, Chapéu Virado, Natal do Murubira, Porto Arthur, Baia do Sol e Sucurujiquara; e

Distrito de Icoaraci – Agulha, Maracacuera, Paracuri e Águas Negras.

Segunda a sábado – a partir das 7h

Guamá, Condor, Cidade Velha, Jurunas, Cremação, Terra Firme e Curió-Utinga.

Segunda a sábado – a partir das 18h

Canudos, São Brás, Tenoné, Guanabara, Marambaia, Souza, Castanheira, Fátima, Pedreira, Telégrafo, Marco, Umarizal, Campina, Comércio, Reduto, Nazaré e Batista Campos;

Distrito de Mosqueiro – Praia Grande, Vila e Farol; e

Distrito de Icoaraci – Ponta Grossa, Campina e Cruzeiro.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Ag Belém