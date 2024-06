Remédio para colesterol pode prevenir o câncer, diz estudo

A terapia com estatinas pode prevenir o câncer bloqueando proteína inflamatória. Resultados de estudos indicam que a pitavastatina inibe a interleucina-33 para suprimir cânceres de pele e pâncreas Um novo estudo liderado por investigadores do Mass General Cancer Center, um membro fundador do sistema de saúde Mass General Brigham, revela que as estatinas — medicamentos comumente usados para reduzir o colesterol — podem bloquear uma via específica envolvida no desenvolvimento de câncer decorrente de inflamação crônica. As descobertas foram publicadas na Nature Communications.

“A inflamação crônica é uma causa importante de câncer em todo o mundo”, disse o autor sênior Shawn Demehri, MD, PhD, investigador principal no Center for Cancer Immunology and Cutaneous Biology Research Center do Massachusetts General Hospital e professor associado de Dermatologia na Harvard Medical School. “Investigamos o mecanismo pelo qual toxinas ambientais desencadeiam a iniciação da inflamação crônica propensa ao câncer na pele e no pâncreas”, que também é o Bob and Rita Davis Family MGH Research Scholar 2023-2028.

“Além disso, examinamos terapias seguras e eficazes para bloquear essa via a fim de suprimir a inflamação crônica e suas consequências cancerígenas.” O estudo de Demehri e seus colegas se baseou em linhagens celulares, modelos animais, amostras de tecido humano e dados epidemiológicos. Os experimentos baseados em células do grupo demonstraram que toxinas ambientais (como exposição a alérgenos e irritantes químicos) ativam duas vias de sinalização conectadas chamadas TLR3/4 e TBK1-IRF3. Essa ativação leva à produção da proteína interleucina-33 (IL-33), que estimula a inflamação na pele e no pâncreas e pode contribuir para o desenvolvimento de câncer.

Quando eles examinaram uma biblioteca de medicamentos aprovados pela Food and Drug Administration dos EUA, os pesquisadores descobriram que uma estatina, pitavastatina, suprime efetivamente a expressão de IL-33 ao bloquear a ativação da via de sinalização TBK1-IRF3. Em camundongos, a pitavastatina suprimiu a inflamação induzida ambientalmente na pele e no pâncreas e preveniu o desenvolvimento de cânceres pancreáticos relacionados à inflamação.

Em amostras de tecido pancreático humano, a IL-33 foi superexpressa em amostras de pacientes com pancreatite crônica (inflamação) e câncer pancreático em comparação com o tecido pancreático normal. Além disso, em análises de dados de registros eletrônicos de saúde de mais de 200 milhões de pessoas na América do Norte e Europa, o uso de pitavastatina foi associado a um risco significativamente reduzido de pancreatite crônica e câncer pancreático.

As descobertas demonstram que bloquear a produção de IL-33 com pitavastatina pode ser uma estratégia preventiva segura e eficaz para suprimir a inflamação crônica e o subsequente desenvolvimento de certos tipos de câncer. “Em seguida, pretendemos examinar mais detalhadamente o impacto das estatinas na prevenção do desenvolvimento de câncer em inflamações crônicas no fígado e no trato gastrointestinal e identificar outras abordagens terapêuticas inovadoras para suprimir a inflamação crônica propensa ao câncer”.

Imagem: Divulgação