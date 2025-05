Raidol leva pop amazônico ao The Town 2025 e celebra diversidade

A cantora paraense Raidol estreia no The Town 2025, um dos maiores festivais de música e cultura do país, levando sua mistura de pop amazônico, beats e espiritualidade afroindígena ao palco Factory, no dia 7 de setembro. O convite partiu da banda The Mönic, após a conexão construída no projeto Buena Onda, da gravadora Xaninho Discos com a Toró Produções.

“É uma vitória para mim e para todos os artistas da região Norte. Vai ser um show formatado especialmente para o festival, reunindo minhas músicas mais populares numa dose de Amazônia contemporânea”, afirmou Raidol.

Natural de Belém e criada em um ambiente musical e culturalmente rico, Raidol define sua arte como “pop com cheiro de açaí e gosto de liberdade”, abordando temas como pertencimento, resistência e celebração da diversidade.

Desde sua estreia em 2018, a artista acumula participações em importantes festivais do Norte e campanhas publicitárias nacionais. Seu álbum “Mandinga” (2022) foi eleito um dos 50 melhores do ano pela APCA e resultou também em um curta-metragem exibido em festivais de cinema.

Em 2024, Raidol lançou os singles “Imensidão”, com Juliana Sinimbú, e “Outra Vez”, com Viviane Batidão, consolidando ainda mais sua presença no cenário nacional, inclusive com indicação ao Prêmio Multishow.

Para Kaká, da Xaninho Discos, a participação no festival reforça a missão do Buena Onda: “Criar conexões, ampliar fronteiras e fortalecer vozes que merecem estar nos grandes palcos”.

A apresentação de Raidol promete ser uma experiência sensorial, unindo música, ancestralidade e visualidade, marcando mais um passo na afirmação das vozes amazônicas na cena contemporânea brasileira.

Imagem: Divulgação