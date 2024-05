Prefeitura de Belém recebe embaixador da Holanda e COP-30 é o principal assunto da agenda

Uma delegação formada por três representantes da Embaixada do Reino dos Países Baixos (Holanda) esteve no gabinete da Prefeitura de Belém, na manhã desta terça-feira, 7, para uma visita de cortesia. Eles foram recebidos pelo vice-prefeito de Belém, Edilson Moura, que trataou com a comitiva a realização da Conferência Mundial sobre o Clima das Nações Unidas, a COP-30, em Belém, no mês de novembro de 2025, e as oportunidades de troca de experiências na área da tecnologia entre a capital do Pará e a Holanda.

O vice-prefeito Edilson Moura apresentou os planos de preparação da COP-30, sobretudo, ao que diz respeito à preparação de Belém para receber um grande número de pessoas por causa do evento. Biotecnologia, bioeconomia, transição energética, energia limpa, manejo de áreas alagáveis e os desafios da cidade até a realização do evento mundial foram temas centrais durante a visita.

O Embaixador Reino dos Países Baixos, André Driessen, demonstrou interesse às possibilidades de apoio da à capital paraense, no sentido de contribuir com a Conferência Mundial do Clima. No encontro, ele estava acompanhado do conselheiro da Embaixada em Brasília, Remon Daniel Boef, e da Consul Honorária dos Países Baixos no Pará, Jena Vieira.

Texto Márcia Lima

Fonte: Agência Belém/Foto: Macio Ferreira/Ag Belém