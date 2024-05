Em homenagem às mães, Estação das Docas terá Feira e Show de Lucinha Bastos

A Estação das Docas recebe, no próximo sábado (11), a partir do meio-dia, a Feira Arte e Chic Belém, edição especial de dia das mães. O evento tem como marca o empreendedorismo regional e irá destacar o trabalho desenvolvido por mães empreendedoras. Produtos em artesanato, moda autoral e gastronomia estarão à disposição do público que deseja encontrar presentes para celebrar a data. Com entrada gratuita a feira contará, ainda, com um show da cantora Lucinha Bastos.

Seguindo o tema da economia criativa, a feira reúne empreendedoras como Cátia Guedes, de 54 anos, e a filha Maria Carolina Guedes, 24, donas da loja ‘Égua du óleo’, que trabalha com óleos essenciais. Para Cátia, a edição de dia das mães da Feira Art e Chic é sempre muito especial, pois, além de oferecer produtos que irão alegrar muitas mães nesta data, ela celebra a parceria que tem com a filha na vida e também nos negócios. “É um privilégio poder estar sempre perto dela, estreitando mais ainda os laços afetivos e fortalecendo nossa relação de amor e parceria, além de acompanhar o crescimento dela enquanto empreendedora responsável, e fazer parte desse crescimento é muito bom”, declara.

A feira foi realizada pela primeira vez em dezembro de 2017 e desde então já alcançou 31 edições, impactando cerca de centenas de expositores e atraindo um público estimado em 90 mil pessoas. O evento já é tradição na Estação das Docas, que neste mês de maio irá completar 24 anos de funcionamento com uma programação inteiramente gratuita a ser divulgada em breve.

“Minha filha Maria Carolina tinha alguns meses de vida, quando a Estação das Docas foi inaugurada, no começo de 2000. Meu esposo trabalhava praticamente em frente ao complexo nessa época, e um dia fui buscá-lo para um passeio rápido no horário do almoço, esse foi o primeiro passeio da nossa filha para um ponto turístico. Agora retornamos com ela já uma mulher, dona do próprio negócio”, conta Cátia Guedes.

Dentro da feira, os visitantes poderão encontrar as mais diversas opções de presentes como acessórios, roupas, perfumes, bolsas, artesanatos, artigos para o lar, itens em papelarias, entre outros. Também haverá uma praça de alimentação repleta de delícias preparadas por mães empreendedoras. O evento terá uma programação musical em homenagem às mães, com um show gratuito cantora Lucinha Bastos.

Espaço autismo – Com o objetivo de levar informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra pessoas com autismo, além de agregar várias empreendedoras e mães de autistas, bem como algumas associações, dentro da programação da Feira também haverá as palestras relacionadas à temática.

“Convidamos todos a visitar a feira e conhecer o trabalho de dezenas de mulheres, muitas delas mães, empreendedoras, pessoas que se dedicam com muito zelo ao que fazem. A feira também pode ser uma oportunidade para trazer a mãe, a tia, a avó, a pessoa com a qual exista essa relação maternal, para escolher o presente, e ainda ajudar a impulsionar a economia criativa local, e a fortalecer o empreendedorismo paraense, tudo isso curtindo uma culinária com gostinho caseiro ao som de Lucina Bastos”, convida Chrys Nery, coordenadora do evento.

Serviço

31ª Feira Art & Chic Belém, entrada franca.

Data: Sábado, 11 de maio

Hora:12h às 22h

Local: Armazém 3, Estação das Docas.

Programação:

14H30 – Palestra “Autismo: um relato de superação”, com Lucas Quaresma, autista, autor, quadrinista e empreendedor.

15H50 – Palestra “Seletividade Alimentar: o desafio da gastronomia inclusiva”, com Vanja Rodrigues, Gastróloga e professora de gastronomia inclusiva.

17H – Palestra “O trabalho da equipe multiprofissional com os Neurodiversos”, com Terezinha Ferreira, arte educadora, psicopedagoga comportamental e cognitiva, esp. Neuroeducação e mestre em formação de professores.

20H – Show Lucinha Bastos

Texto de Beatriz Santos / Ascom OS Pará 2000

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação