Prefeitura implanta drenagem profunda no bairro da Floresta, em Santarém, no oeste paraense

Os trabalhos de assentamento dos tubos iniciaram na quinta-feira, 18, na Travessa Caranã, localizada no bairro da Floresta, zona central de Santarém. As manilhas que estão sendo implantadas são de 1000 mm, o que facilitará o escoamento da água da chuva.

Para o secretário municipal de Infraestrutura, Daniel Simões, o trabalho atende a uma demanda feita por moradores da área que há tempos esperam pela drenagem.

“Estamos falando de uma área que fica próxima a uma serra e que quando chove, em alguns pontos existe esse acúmulo de água por conta da topografia do terreno. Fazer esse sistema de drenagem já era um plano de muito tempo, porém bem audacioso, pois estamos falando de uma rede de drenagem de mais de meio quilômetro. Porém, conseguimos avançar graças a persistência do prefeito Nélio em buscar recursos para a obra bem como a parceria com a Unimed, que não mediu esforços em nos ajudar”, ressaltou o titular da pasta.

A rede de drenagem beneficiará as seguintes vias: Rua Nova, Rua Padre Ezequiel, Rua das Castanheiras e Travessa Rouxinol. A obra deverá seguir ao longo da semana e a previsão é que até a primeira quinzena do mês de maio, os serviços possam ser concluídos. Porém, os fatores climáticos podem alterar o fluxo de intensidade dos trabalhos é o que explica o engenheiro Patrick Lima.

“Em dias de chuva, não há como a gente trabalhar pois como estamos fazendo a escavação para a instalação de uma rede de drenagem, a água além de encharcar o solo, ainda fica acumulada nos pontos em que abrimos, dessa forma existe todo um trabalho de drenagem dessa água acumulada para poder dar andamento nos serviços. Quanto menos chover, mais rápido a gente termina a obra”, completou Patrick.

Por se tratar de uma obra em vias que ainda não são pavimentadas, a Seminfra alerta aos moradores e a toda população quanto aos cuidados ao se aproximarem da obra sem os devidos equipamentos de segurança. Em tempos de chuva, é recomendado evitar estar próximo das obras de drenagem, principalmente no estágio inicial, para que não haja acidentes com pedestres ou veículos.

Imagens: Agência Santarém