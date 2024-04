Empreendedores de Breves, no Marajó, são beneficiados pelo programa CredCidadão

Durante agenda no município de Breves, na região do Marajó, o governador do Pará, Helder Barbalho, realizou a entrega de 100 benefícios do programa “CredCidadão”, voltado a estimular o empreendedorismo. O investimento do Governo do Estado nesta ação foi de R$ 200 mil reais.

Durante o encontro na localidade, o chefe do Executivo Estadual lembrou que este tipo de iniciativa é fundamental para a transformação da realidade da região.

“Estamos investindo em um conjunto de ações que buscam olhar, atender e cuidar da população do Marajó. Sabemos da importância desse investimento. Vamos continuar trabalhando e priorizando a região”, declarou Helder.

O CredCidadão concede linhas de crédito para estimular a economia e investir no comércio regional. O benefício é um microcrédito com juros baixos, de no máximo de 1% ao mês, podendo ser renovado. Voltado para microempreendedores formais e informais, o programa concede linhas de crédito de até R$ 5 mil, em condições especiais, para estimular a economia nos municípios.

O presidente do programa, Braselino Assunção, reforça que incentivar o empreendedorismo, seja para as pessoas que queiram criar um pequeno negócio ou para quem já tem e quer potencializar, melhora a qualidade de vida e eleva a autoestima. “É a terceira vez que nós estamos aqui, sempre fomentando o pequeno empreendedorismo, que é esse o nosso papel, fazendo os recursos chegarem nas pessoas que mais precisam”, enfatizou.

Elton Valente, de 36 anos, é autônomo e foi um dos beneficiados. “Nós trabalhamos por conta própria e temos um pouco de dificuldade. Precisamos muito de verba para trabalhar, então, com esse benefício, vai ajudar muito, muito mesmo. Melhor coisa que nos aconteceu”, reconheceu.

Janaina Alves, de 26 anos, garante que vai usar o recurso para dar uma “levantada” no seu negócio. “Me sinto muito feliz e valorizada. Esse olhar para quem trabalha por conta própria é é necessário para todos nós”, finalizou.

Imagem: Agência Pará de Notícias